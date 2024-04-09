Лазуткин: политтехнологии оппонентов работают примитивно





Андрей Лазуткин, политолог:

Политтехнологи – это люди, с которыми они все работают, у них есть такая базовая технология – присоединение к сильному. Поскольку на наш народ они смотрят как на быдло. Как они себе объясняют нашу ситуацию текущую. Лукашенко показал свою силу, значит, госаппарат показал, что работает, заводы не остановились, энергетика по-прежнему работает. Значит, люди присоединяются к этой силе, которая была показана. И вот поэтому это работает. То есть они даже не говорят о том, что народ - это какой-то субъект, что-то выбирает. Люди же не хотят воевать, хотят жить мирно. Но это никого не интересует. Они присоединяются просто к сильному. Если завтра посадить вместо Лукашенко какой-то белорусский батальон, то люди к ним присоединятся, потому что это будет новая власть, которая будет новой силой, и они за ней пойдут. То есть отношение полностью скотское к народу. Но это так работают политтехнологии у них.