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Лазуткин: политтехнологии оппонентов работают примитивно

09 апреля 2024 19:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Лукашенко с представителями промышленности, а также поговорим о посыле, который заложил Президент в свою речь. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: политтехнологии оппонентов работают примитивно-1



Андрей Лазуткин, политолог:
Политтехнологи – это люди, с которыми они все работают, у них есть такая базовая технология – присоединение к сильному. Поскольку на наш народ они смотрят как на быдло. Как они себе объясняют нашу ситуацию текущую. Лукашенко показал свою силу, значит, госаппарат показал, что работает, заводы не остановились, энергетика по-прежнему работает. Значит, люди присоединяются к этой силе, которая была показана. И вот поэтому это работает. То есть они даже не говорят о том, что народ - это какой-то субъект, что-то выбирает. Люди же не хотят воевать, хотят жить мирно. Но это никого не интересует. Они присоединяются просто к сильному. Если завтра посадить вместо Лукашенко какой-то белорусский батальон, то люди к ним присоединятся, потому что это будет новая власть, которая будет новой силой, и они за ней пойдут. То есть отношение полностью скотское к народу. Но это так работают политтехнологии у них.

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# общество # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок

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