Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы депутатов в Беларуси

Предстоящая избирательная кампания, напомним, впервые пройдет по новым правилам. Прежде всего, это касается проведения единого дня голосования, когда белорусы будут выбирать депутатов всех уровней, всего порядка 12 600 представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения в Избирательном кодексе – результат трансформации политической системы страны. Практика единого дня голосования не нова в мире, это наиболее оптимальный вариант для проведения масштабных электоральных кампаний. Он позволяет сэкономить государственный ресурс, а также привлечь интерес общества к политической активности. Отдать свой голос за депутата Палаты представителей смогут только граждане Беларуси. В выборах депутатов местных советов также смогут участвовать граждане России, которые постоянно проживают на территории нашей страны. Уже учреждены даты досрочного голосования. Избирателей будут ждать на участках с 20 по 24 февраля с 12 до 19 часов. В день единого голосования режим работы участков сохраняется – с 8:00 до 20:00.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Бюллетени будут тоже по-разному получать граждане наши. В зависимости от территории, на которой они проживают. Например, в Минске избиратели будут получать два избирательных бюллетеня. Один – по выборам депутатов в Палаты представителей (в Минске будет образовано порядка 20 избирательных округов по выборам депутатов в Палату представителей). И один бюллетень по выборам депутатов в Минский городской совет депутатов. В Минске их будет образовано 60. Ну, а где-то в сельской местности, в области избиратель получит четыре бюллетеня: по выборам депутатов в сельский совет, по выборам депутатов в районный Совет депутатов, по выборам депутатов областного Совета депутатов и по выборам депутатов в Палату представителей. Как отмечают эксперты, электоральный период – время повышенной политической активности. В том числе усиливается внешнее давление. Попытки вмешательства во внутренние дела не исключаются и сейчас. Но, учитывая опыт 2020 года, важно сделать все возможное, чтобы у оппонентов не осталось шансов раскачать страну и общество. Такую задачу ставит глава государства.