Аналитик БИСИ назвал причины, почему белорусы не смогут голосовать за рубежом

Предстоящая избирательная кампания, напомним, впервые пройдет по новым правилам. Прежде всего, это касается проведения единого дня голосования, когда белорусы будут выбирать депутатов всех уровней, всего порядка 12 600 представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно нововведение предстоящей электоральной кампании! Не будет голосования за рубежом. Данная новость уже успела стать поводом для дискуссий. Однако первостепенный вопрос здесь – безопасность участников избирательного процесса (в некоторых государствах ее гарантировать не могут). Во-вторых, в международной практике единого мнения по поводу голосования за рубежом нет: каждое государство выбирает свой путь с учетом современных вызовов, угроз, а также действующей политической системы.

Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы депутатов в Беларуси.

Так, в одних странах, голосование за рубежом проводится, но с некоторыми ограничениями: например, по округам или способам голосования. В других – прибегают к голосованию по почте на платной основе. Ни один из вариантов не гарантирует соблюдения национального законодательства, потому в Беларуси решили отказаться от подобной практики.