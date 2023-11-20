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Аналитик БИСИ назвал причины, почему белорусы не смогут голосовать за рубежом

20 ноября 2023 19:16
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Предстоящая избирательная кампания, напомним, впервые пройдет по новым правилам. Прежде всего, это касается проведения единого дня голосования, когда белорусы будут выбирать депутатов всех уровней, всего порядка 12 600 представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно нововведение предстоящей электоральной кампании! Не будет голосования за рубежом. Данная новость уже успела стать поводом для дискуссий. Однако первостепенный вопрос здесь – безопасность участников избирательного процесса (в некоторых государствах ее гарантировать не могут). Во-вторых, в международной практике единого мнения по поводу голосования за рубежом нет: каждое государство выбирает свой путь с учетом современных вызовов, угроз, а также действующей политической системы.

Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы депутатов в Беларуси.

Так, в одних странах, голосование за рубежом проводится, но с некоторыми ограничениями: например, по округам или способам голосования. В других – прибегают к голосованию по почте на платной основе. Ни один из вариантов не гарантирует соблюдения национального законодательства, потому в Беларуси решили отказаться от подобной практики.

Аналитик БИСИ назвал причины, почему белорусы не смогут голосовать за рубежом-1

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Особенность организации голосования на зарубежных участках в том, что за охрану порядка на иностранных участках отвечает страна пребывания. Исходя из этого вызовы для электоральной безопасности растут. Растет нагрузка на иностранную полицию, на иные органы правопорядка. И здесь, с одной стороны, необходимо обеспечить гражданам безопасность голосования, соблюсти все нормы законодательства Республики Беларусь. Например, запрет на агитацию на участке голосования непосредственно в день выборов, запрет на агитацию в непосредственной близости от участка голосования, соблюдение дня тишины – с одной стороны. А с другой стороны, в мире сейчас обстановка неспокойная, и каждая страна обращает внимание в первую очередь на свою собственную безопасность, а не на охрану на зарубежных участках Республики Беларусь.

Итак, избирательная стратегия определена. После единого дня голосования еще предстоит провести процедуры избрания членов Совета Республики и выборы делегатов Всебелорусского народного собрания, которое впервые соберется в новом конституционном статусе.

# Выборы в Беларуси # общество # Фотофакт

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