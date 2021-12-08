Лазуткин о давлении Запада на Беларусь: «Второго Ирака здесь не будет, но будет что-то типа Болгарии или Румынии с ракетами»

Новости Беларуси. Есть мнение, что лица, которые транзитом прибывают в Беларусь – это не беженцы, а экономические мигранты. Что никакой войны в их странах нет, и они просто используют самый дешевый, а потому наиболее опасный коридор нелегального трафика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так это или нет, и от чего на самом деле бегут эти люди – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Наверно, со школы вы помните, как европейцы увозили из Африки негров и продавали их в США. Но тут есть нюанс. Когда вы это читали, наверно думали, что англичане и французы сами бегали по прериям и ловили негров. Но ничего подобного. Белые люди организовали все так, что одни негры ловили других, и получали за это деньги от белых. Создавалась некая прибрежная структура, например, из какого-то одного племени, которая ловила представителей других племен в глубине материка и продавала их белым. В работорговле была целая цепочка посредников, которые выполняли за белых всю грязную работу.

То есть надо правильно организовать местное население, и тогда территорией можно управлять не военной силой, как немцы у нас в оккупацию, это дорого и опасно, а через контроль местной верхушки, которая сама вам все сделает. Только сегодня вместо рабов можно продавать, например, нефть.

Джордж Буш, президент США:

Сегодня многие иракцы слушают перевод моей речи в радиоэфире. И у меня есть что вам сказать. Тиран скоро уйдет. День вашего освобождения близок. Что такое современный освобожденный Ирак? Это уже не страна с одним центром управления, диктатура, как было при Саддаме. Нет. Американцы поделили Ирак между разными группировками, которые самостоятельно добывают нефть и потом продают ее за бесценок американцам. А те уже продают ее по рыночной цене. Каждая нефтяная группировка формирует вокруг себя клан. По сути, это те же родоплеменные структуры одной веры и национальности. Если вы чужой, к кормушке вас не пустят.

Андрей Лазуткин:

И чтобы все это выглядело красиво, в Ираке создан многопартийный парламент. Потому что ради чего воевали? Понятно, что ради демократии. И вот в парламенте сидят представители разных этнических группировок. И это называется демократией, хотя по сути это схема управления организованной преступностью. Когда все прибыльные куски бизнеса поделены, на них сидят смотрящие, и есть общая американская крыша, которая убивает несогласных. А вспомните, чем занимался ИГИЛ. Они пытались построить халифат, то есть собрать из разных кусков централизованное государство. Халиф – это наместник бога на земле, то есть единоличный правитель, который бы руководил всеми местными бандами вместо американцев. Что тут лучше, а что хуже, это большой вопрос.

Андрей Лазуткин:

И в Ираке все еще действуют группы ИГИЛ. Вот свежее видео, сельская местность после нападения их отряда, убито 13 курдов. И поскольку район контролируют силы самообороны, оттуда хотя бы можно получить видео. А что в других районах Ирака и какие там ежедневные потери, никто даже не знает. Американцы работали с ИГИЛом по той же схеме, как они работали с душманами во время Афганской войны. Их вооружали, обучали и думали, что смогут контролировать, например, бросить против Сирии. Но получилась просто неуправляемая резня. А самое плохое, что даже победа в этой резне не гарантирует вам нормальной жизни. Например, в Сирии, где Асад остался у власти, нанесен ущерб на триллионы долларов. Когда все это будет восстановлено – непонятно. Есть свежие кадры из города Хомс, который был под контролем ИГИЛ. То есть у людей нет жилья, нет работы. Если они хотят работать, им все равно надо уезжать, хотя боев вроде бы и нет. А когда ИГИЛ был уничтожен русскими, общество опять распалось на родоплеменные группировки со своими смотрящими. И никакого мира в Ираке, в отличие от Сирии, до сих пор нет, потому нет центра, нет контроля границы, а теперь уже нет и вооруженной силы, которая могла бы всех подчинить, как раньше. Вы скажете, ну когда там было это вторжение в Ирак. Все уже должно было наладиться. Но при такой схеме управления ничего не возможно наладить.

Андрей Лазуткин:

А после войны с ИГИЛ ослабла и власть американцев. А ведь там уже выросло целое поколение прозападных иракцев, которые активно сотрудничали с американцами. И понятно, что при любом раскладе их начнут резать первыми. Полицаев и пособников никто не любит. Поэтому те люди, которые сидят на нашей западной границе (а Президент назвал их умными, образованными) – да, они получили образование и заработали деньги при американских хозяевах. Это не исламисты, не радикалы, это как раз наиболее прозападная часть их общества. Многие обратили внимание, что у них дорогие телефоны. Наверно вы думаете, они их заработали на продаже нефти? Ничего подобного. Просто эмиграция с Ближнего Востока идет уже почти 40 лет. И у многих на Западе есть большие семьи, которые высылают им деньги в Ирак, Афганистан, Сирию. Именно к ним, на Запад, они и едут. А помогают им доехать точно такие же иракцы и афганцы, которые занимаются незаконным трафиком людей.

Андрей Лазуткин:

Откуда они бегут? Вот типичный быт афганской семьи. Смотрите, как они замечательно жили при американцах, сразу видно, что все завалено дорогими телефонами. Причем хозяин – человек не самый бедный, владелец автомастерской. Одной руки у него нет, а второй он ведет хозяйство. Он рассказывает, что в результате американского удара по мечети были убиты четверо. Девять человек, включая него, получили тяжелые ранения. Кого он должен поддерживать? Американцев? Или талибов? И к чему мы все это рассказываем. Запад их называет мигрантами. Мигрант означает, что человек просто взял и поехал, ему так захотелось. Чего мы будем его пускать, мы его обольем из водомета. А беженец – это человек, который бежит из зоны конфликта. И Меркель говорила, что беженцев мы примем, а мигрантов нет. Но это все игра в слова. Во-первых, вы их не отличите. Во-вторых, ближний Восток сегодня – это одна большая горячая точка. Поэтому хорошо там, где нас нет. И поверьте, ни в одной из стран, где упали режимы, типа нашего, американцы не подымали уровень жизни, не создавали производства, не развивали образование. В лучшем случае нам поставят натовские учебные центры, которые будут направлены против России. Второго Ирака здесь не будет, но будет что-то типа Болгарии или Румынии с ракетами. А там коррумпированные режимы, которые плотно лежат под американцами, находятся на ручном управлении. В каждом министерстве будет американский советник. Если вы министр, вы ничего не можете сделать без одобрения советника. А советы везде одинаковые: сокращение социальных расходов, повышение тарифов, приватизация государственных монополий. Вот что Путин, к примеру, рассказывал про окружение Чубайса в 1990-е годы.

Владимир Путин, президент России:

В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращению в США их привлекали к суду за то, что они в нарушении законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это право как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью. Но они не удержались, коррупция, понимаешь. Но надо отдать должное американской судебной системе, они ни на что не посмотрели, даже вскрыли тот факт, что в окружении Чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ. Андрей Лазуткин:

Здесь другое любопытно, как это самого Чубайса не судили за измену, если установлено, что он работал с ЦРУшниками. И все это нужно не только для обогащения американцев, а чтобы ваша власть была слабой, чтобы народ был злым и голодным, и чтобы вы сами изо всех сил держались за американских советников, без которых вас тут же скинут. Ну, а если вы человек рангом повыше, не министр, а премьер или президент, то вам уже будут напрямую звонить из американского посольства и нарезать задачи. Все банально, и все это уже есть в Прибалтике, Грузии, Молдавии, на Украине, в Армении. А если бы у нас была нефть, хотя бы как в Чечне, то была и своя горячая точка. Потому что боевые действия будет из чего оплачивать. Не из американского кармана, а за счет той самой нефти, которую у вас добывают. Еще сегодня ценятся руды для микроэлектроники. Их много в Африке. И когда мы вспоминаем страны, типа Конго, где война идет 30 лет, не надо думать, что там живут какие-то дурачки, а мы вот такие умные. Просто им не дают построить нормальное государство, чтобы они не могли контролировать местные ресурсы. Равняйсь, смирно. Могло быть и лучше. Майор Шарль, глава полицейского участка, он борется с дьяволом и другими уличными бандами.