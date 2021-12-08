Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Андрей Швед на совещании по борьбе с преступностью: «Всё чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом»

Андрей Швед на совещании по борьбе с преступностью: «Всё чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом»

08 декабря 2021 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Устранение любых проявлений терроризма и экстремизма – первостепенная задача. Об этом 8 декабря заявил генеральный прокурор Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Швед на совещании по борьбе с преступностью: «Всё чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом»-1

Андрей Швед принял участие в координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. Руководители госорганов обсудили эффективность работы правоохранителей в части выполнения поручений главы государства. А это и принцип неотвратимости наказания за экстремизм, и любые его проявления.  

Андрей Швед на совещании по борьбе с преступностью: «Всё чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом»-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: 
Мы видим резервы, видим, что стала в последнее время стала больше проявляться больше активность правоохранителей по выявлению преступлений, совершенных ранее. Вы это сами видите. Все чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом. Эта тенденция должна быть только усилена.  

Основная задача – это обеспечить привлечение к ответственности всех и каждого, кто посягнул на общественный строй и безопасность нашего государства. Сегодня мы отмечаем, что уровень рецидивной преступности немножко снизился, однако нас очень сильно беспокоит тот факт, что четверть таких преступлений, как убийств, тяжких телесных повреждений, половина изнасилований совершены лицами, ранее привлекаемыми к уголовной ответственности.  

Стали известны новые подробности расследования уголовного дела в отношении Софьи Сапеги. Ей предъявлено окончательное обвинение по ряду статей. Среди них – разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. По этому уголовному делу также проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и другие фигуранты, которые распространяли чужие персональные данные.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Софья Сапега # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Личный состав доволен». Новая модульная погранзастава появилась на белорусско-украинском участке границы
08 декабря 2021 19:43

«Личный состав доволен». Новая модульная погранзастава появилась на белорусско-украинском участке границы

«Насильно никто не будет вывозиться». -13 градусов скорректировали работу лагеря на границе, но всё функционирует в штатном режиме
08 декабря 2021 19:37

«Насильно никто не будет вывозиться». -13 градусов скорректировали работу лагеря на границе, но всё функционирует в штатном режиме

«Эти вопросы уже решаются». Наталья Кочанова провела выездной приём граждан в Лиде
08 декабря 2021 19:30

«Эти вопросы уже решаются». Наталья Кочанова провела выездной приём граждан в Лиде