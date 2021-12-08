Андрей Швед на совещании по борьбе с преступностью: «Всё чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом»

Андрей Швед принял участие в координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. Руководители госорганов обсудили эффективность работы правоохранителей в части выполнения поручений главы государства. А это и принцип неотвратимости наказания за экстремизм, и любые его проявления.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы видим резервы, видим, что стала в последнее время стала больше проявляться больше активность правоохранителей по выявлению преступлений, совершенных ранее. Вы это сами видите. Все чаще привлекаются лица, которые думали, что они никогда не предстанут перед судом. Эта тенденция должна быть только усилена.

Основная задача – это обеспечить привлечение к ответственности всех и каждого, кто посягнул на общественный строй и безопасность нашего государства. Сегодня мы отмечаем, что уровень рецидивной преступности немножко снизился, однако нас очень сильно беспокоит тот факт, что четверть таких преступлений, как убийств, тяжких телесных повреждений, половина изнасилований совершены лицами, ранее привлекаемыми к уголовной ответственности.

Стали известны новые подробности расследования уголовного дела в отношении Софьи Сапеги. Ей предъявлено окончательное обвинение по ряду статей. Среди них – разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. По этому уголовному делу также проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и другие фигуранты, которые распространяли чужие персональные данные.