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Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан. Как теперь это будет работать?

08 декабря 2021 19:49
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Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект об обращениях граждан и юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта работа должна стать еще эффективнее.  

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан. Как теперь это будет работать?-1

Теперь все обращения будут проходить через специальную онлайн-платформу. Благодаря такому новшеству каждый в режиме реального времени сможет проконтролировать, на каком этапе находится решение его проблемы.  

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан. Как теперь это будет работать?-4

Наталья Тарасенко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Обсуждается также вопрос о сохранении книги замечаний и предложений. Предлагается оставить книгу замечаний и предложений у индивидуальных предпринимателей, а также в организациях, которые оказывают непосредственные услуги населению и обеспечивают жизнедеятельность населения. Данный законопроект актуален и своевременен. Он отвечает реалиям времени и уровню информатизации нашего общества. Он структурирует работу с обращениями граждан в республике, поможет сделать этот закон более действенным, качественным, доступным и понятным.  

# Палата представителей # общество # Сергей Стельмашок # Наталья Тарасенко # Фотофакт

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