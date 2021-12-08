Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан. Как теперь это будет работать?

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли законопроект об обращениях граждан и юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта работа должна стать еще эффективнее.

Теперь все обращения будут проходить через специальную онлайн-платформу. Благодаря такому новшеству каждый в режиме реального времени сможет проконтролировать, на каком этапе находится решение его проблемы.

Наталья Тарасенко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Обсуждается также вопрос о сохранении книги замечаний и предложений. Предлагается оставить книгу замечаний и предложений у индивидуальных предпринимателей, а также в организациях, которые оказывают непосредственные услуги населению и обеспечивают жизнедеятельность населения. Данный законопроект актуален и своевременен. Он отвечает реалиям времени и уровню информатизации нашего общества. Он структурирует работу с обращениями граждан в республике, поможет сделать этот закон более действенным, качественным, доступным и понятным.