«Личный состав доволен». Новая модульная погранзастава появилась на белорусско-украинском участке границы

Новости Беларуси. Военную активность Украины у белорусских границ можно рассматривать как провокацию, об этом 8 декабря заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович во время открытия новой пограничной заставы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: Украина решила провести учения практически на госгранице. Наверное, смотрят на поляков – читайте здесь.

Модульный комплекс появился на белорусско-украинском участке границы недалеко от межгосударственного автодорожного пункта пропуска «Олтуш». Под охраной пограничников более 30 километров сухопутного рубежа. Когда технологично и надежно – репортаж Кристины Протосовицкой.

Еще вчера у пограничников не было своего дома на границе – ездить доводилось из Малоритской комендатуры за 30 километров. Сегодня для них построили маленький городок со всей инфраструктурой. 29 модулей – казармы, столовая, оружейная и даже вольеры для четвероногих защитников. Модульный подход экономит время и деньги.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это уже вторая модульная застава на белорусской границе. Принцип прост как у детского конструктора: ее собирают из различных деталей. По начинке ничем не уступает классической. При этом ее с легкостью можно переместить в пространстве. И еще один важный аспект: возведение модульной заставы в 10 раз дешевле капитального строительства. Разработка полностью белорусская.

Кроме того, пограничники установили современные технические средства. В арсенале новейший комплекс радио-цифровой связи. А также уже известный «зверь» для белорусских пограничников – волоконно-оптическая сигнализационная система «Ворон». В режиме реального времени – удаленный контроль за всеми участками границы.

Артем Панасюк, дежурный по пограничной заставе «Орехово»:

Мы работаем с сигнализационным комплексом «Ворон». Он позволяет определить, где, в каком месте произошла сработка. И по типу сработки можно определить, что это было – человек или животное, или палка.

Несмотря на закрытые из-за пандемии границы, все равно находятся те, кто пытается проникнуть незаконным образом. Только за 2021 год на участке «Орехово» обнаружили 17 нарушителей. Также пресекли незаконную переправку лекарственных средств.

Евгений Лобан, начальник пограничной заставы «Орехово»:

Сейчас благодаря переезду ближе к границе увеличилась эффективность охраны государственной границы. Личный состав доволен. Готов выполнять поставленные задачи.

Ситуация на украинско-белорусской границе в последнее время вызывает беспокойство. Вполне обоснованно. Например, после инцидента с военным вертолетом Ми-8, который нарушил государственную границу, белорусская сторона так и не дождалась извинений или официального ответа. Что это – провокация? Необученность пилотов или банальное разгильдяйство? Да и сам факт военных учений вдоль реальной границы двух суверенных государств дружественным поведением вряд ли назовешь. А ведь Беларусь всегда стоит на принципах добрососедства. Но граница – это зона обоюдных интересов. С противоположной стороны должны быть адекватные шаги навстречу доверию и региональной безопасности.