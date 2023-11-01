Делегация из Костромской области с рабочим визитом посетила «АМКОДОР»

Беларусь и Костромская область России углубляют сотрудничество. Особый интерес к нашей технике. Российские партнеры планируют нарастить ее поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 1 ноября, делегация из Костромы посетила «АМКОДОР». У предприятия с российским регионом давние и тесные взаимоотношения. Не раз туда поставляли партии белорусских машин. Кроме того, в Костроме работает профильный сервисный центр. Подразделение в России продает нашу дорожную, лесозаготовительную, сельхозтехнику и запасные части к ней, а также производит гарантийное и сервисное обслуживание. Сегодня стороны обсудили перспективные направления развития двустороннего сотрудничества.

Денис Бакей, гендиректор ООО «АМКОДОР-МАШ» – управляющая компания холдинга»:

Буквально вчера была отгрузка форвардера – это машина для заготовки древесины и штабелера торфа. Буквально вчера мы это сделали. То есть планомерно каждый год идет прирост именно сотрудничества, потому что основными клиентами «Костромаавтодор», кончено, является. Это дорожники, которые покупают наши погрузчики четырех- пятитонные. То есть к 2022 году пока мы отстаем, но у нас еще в запасе есть три месяца. Поэтому те наработки, которые сегодня есть, нам позволят выйти опять-таки на устойчивый темп роста.

Визит делегации продолжился на Минском тракторном заводе. На главном сборочном конвейере предприятия гостям показали, как с нуля собирают белорусский трактор. Российские партнеры также ознакомились со всей линейкой производимой техники. Представители Костромской области проявили интерес к поставкам коммунальных машин в их регион.

Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области России:

Мы сейчас должны не конкурировать – Россия и Беларусь. А мы вместе должны конкурировать с ними – вот в чем логика. Все должно быть на это направлено. В Костромской области очень много техники, которая занимается, например, лесозаготовкой. Раньше вся эта техника у нас была импортная и шла из западных стран. Каналы сегодня перекрыты, с запчастями плохо, а лес добывать надо. «АМКАДОР» выпускает хорошую линейку лесозаготовительной техники. В этой логике сейчас сам бог велел, в этом отношении двигаться вперед и переходить, чтобы нивелировать какие-то риски, на технику ту, которая производится в Республике Беларусь.