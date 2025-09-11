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По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН

11 сентября 2025 10:53
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По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН-0

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН запланировано по инициативе Польши из-за якобы имевшего место факта нарушения ее воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД Польши утверждают, что данный инцидент связан с действиями России. По предварительным данным, заседание может пройти 12 сентября.

В ночь с 9 на 10 сентября зафиксировано 19 случаев нарушения воздушной границы Польши, все из Беларуси. Польские военные уничтожили ряд беспилотников. В ответ на ситуацию Польша начала консультации в соответствии со статьей 4 НАТО.

Фото: pixabay

# Польша # Международная политика # Беларусь-Польша # Россия # заседание ООН

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