Решила отплатить добром – беженка из Донбасса выпекает хлеб для нуждающихся

Новости Беларуси. Хлеб всему голова. Эту проверенную истину взяла за основу благотворительности беженка из Донбасса. Татьяна Спас своим ремеслом спасает нуждающихся, как когда-то ей самой помог Белорусский Красный Крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мама пятерых детей, которой в нашей стране подарили все условия и возможности для счастливой жизни, печет хлеб, главным ингредиентом которого является доброта и молитва.

У Татьяны Спас процесс налажен до автоматизма. Дважды в неделю – по средам и пятницам – женщина приходит в районную организацию Красного Креста, чтобы печь хлеб и учить мастерству других. Для хозяйки это действо имеет особый сакральный смысл – рецептом и закваской с ней поделились в церкви.