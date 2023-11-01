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Решила отплатить добром – беженка из Донбасса выпекает хлеб для нуждающихся

01 ноября 2023 19:28
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Новости Беларуси. Хлеб всему голова. Эту проверенную истину взяла за основу благотворительности беженка из Донбасса. Татьяна Спас своим ремеслом спасает нуждающихся, как когда-то ей самой помог Белорусский Красный Крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мама пятерых детей, которой в нашей стране подарили все условия и возможности для счастливой жизни, печет хлеб, главным ингредиентом которого является доброта и молитва.

Решила отплатить добром – беженка из Донбасса выпекает хлеб для нуждающихся -1

У Татьяны Спас процесс налажен до автоматизма. Дважды в неделю – по средам и пятницам – женщина приходит в районную организацию Красного Креста, чтобы печь хлеб и учить мастерству других. Для хозяйки это действо имеет особый сакральный смысл – рецептом и закваской с ней поделились в церкви.

Решила отплатить добром – беженка из Донбасса выпекает хлеб для нуждающихся -4

Татьяна Спас, жительница Рогачева:
Выпечка хлеба это молитва, добрые, чистые помыслы. Мы часто не задумываемся, что наш хлеб растет, поля вокруг, это наш хлеб, ради которого трудятся все люди, все! Не то, что я сижу, его мешу. Это все люди здесь – труд всех людей.

Как БОКК помог семье Татьяны в трудную минуту? Подробности уникальной истории смотрите в видео.

# Беженцы # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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