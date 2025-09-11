Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за инцидента с БПЛА

После происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши Варшава запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Власти Польши утверждают, что были сбиты опасные беспилотники якобы российского происхождения, но никаких доказательств представлено не было. По мнению главы Еврокомиссии, речь идет о более чем десятке беспилотников.

Москва отклонила обвинения, заявив, что удары по польской земле не планировались, и выразила готовность к проведению консультаций. Российские представители отметили отсутствие официального запроса от польской стороны и обвинили ЕС и НАТО в голословных обвинениях.

Беларусь сообщила, что заранее предупредила Польшу и Литву о появлении беспилотников, а ее ПВО уничтожила несколько аппаратов, которые сбились с курса из-за радиоэлектронной борьбы. Варшава также проинформировала Минск о беспилотниках, летящих из Украины.

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