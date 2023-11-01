Новости Беларуси. Второе дыхание для белорусского спорта. В Минске после реконструкции открыли СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году здание закрывали на капитальный ремонт. А сегодня центр готов встречать в обновленных стенах будущих чемпионов.

Построенное в 1960-е здание уже давно требовало серьезной реконструкции. После передачи объекта главному управлению спорта и туризма Мингорисполкома с модернизацией решили не откладывать. В короткие сроки успели навести порядок. И сегодня, 1 ноября, торжественно открыли учреждение для будущих звезд спортивной гимнастики.