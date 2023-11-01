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В Минске после реконструкции открыли СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике

01 ноября 2023 19:38
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Новости Беларуси. Второе дыхание для белорусского спорта. В Минске после реконструкции открыли СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году здание закрывали на капитальный ремонт. А сегодня центр готов встречать в обновленных стенах будущих чемпионов.

В Минске после реконструкции открыли СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике-1

Построенное в 1960-е здание уже давно требовало серьезной реконструкции. После передачи объекта главному управлению спорта и туризма Мингорисполкома с модернизацией решили не откладывать. В короткие сроки успели навести порядок. И сегодня, 1 ноября, торжественно открыли учреждение для будущих звезд спортивной гимнастики.

В Минске после реконструкции открыли СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике-4

Елена Скрипель, председатель общественной организации «Белорусская ассоциация гимнастики»:
Школа была в не очень хорошем виде. Мы очень были опечалены. Было несколько попыток это сделать. И потом таким волевым решением была принята правильная дорога, в правильном направлении и в короткие сроки.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области спорта # общество # Диана Головач # Елена Скрипель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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