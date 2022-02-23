Лазуткин: координатор протестов в Казахстане, оказывается, давал советы по захвату нашего Дворца Независимости

Новости Беларуси. Пока в Беларуси продолжаются совместные учения по сценарию событий в Казахстане, постепенно появляются все новые подробности переворота в этой республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какие связи были установлены с польским центром координации протестов и как планировались подрывные мероприятия, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Всю неделю нам рассказывали, что совместные учения были против Украины, что это такой маневр для скрытого нападения. Но по легенде учений нападают на нас, и как нападают – используют незаконные вооруженные формирования. Уничтожение таких формирований отрабатывали на полигонах «Брестский» и «Гомель» на прошлой неделе. То есть, несмотря на то, что все происходит на украинской границе, это модель пограничного конфликта с участием боевиков по типу событий в Казахстане, куда потом вмешиваются соседние государства.

И пока мы тренируемся на полигонах, продолжается сбор информации по Казахстану. Возможно, вы помните этого человека. Это Мухтар Аблязов, который заявлял, что управляет переворотом из Франции. На родине он довольно известен, это такой местный Березовский, беглый олигарх и человек с большими амбициями. И вот после провала переворота этот Аблязов начал активно искать контакты по линии с Россией. А кто ищет, тот всегда найдет. И вот с ним связались от имени штаба Навального и предложили координировать усилия. Дальше по видеосвязи случился разговор, который мы сейчас покажем. Как ни удивительно, Аблязов начинает с того, что, оказывается, он знаком с нашими польскими каналами и даже давал им советы по захвату Дворца Независимости.

Ну вот, видели же Беларусь. Они же реально должны были свалить. Я со многими из них разговаривал. Все время говорю: а что вы не возьмете резиденцию, там же нет никого почти? Они говорят: ну они же будут стрелять. Я говорю: тех, кто стреляет, мало. Они должны понимать, когда увидят такую массу, что после этого, как он один раз стрельнет, от него останется одна жижа. И нужно двигаться, не будет ничего. Ну, в общем, к сожалению, я их убеждал действовать более решительно. Ну вот они так двигались. У них не было единого центра управления. Там между собой у них споры, конфликты.

Андрей Лазуткин:

Получается, в 2020 году будущий координатор по Казахстану Аблязов имел контакты с белорусским центром протеста. Как такое может быть? Пришел и познакомился? Нет, такие контакты могут быть только под контролем спецслужбы. И вот Аблязов дает характеристику всему белорусскому крылу.

– Да, я с ними не очень знаком [с экстремистским Telegram-каналом – прим. ред.]. Это больше информационная же работа, ну я бы не сказал, что они прямо политические организаторы всего процесса.

– Но они координировали все равно так или иначе.

– Координировали, да. Но там без глубинных механизмов, без группы сопротивления на местах. Это хаотичная масса. Это не организация.

Андрей Лазуткин:

Поэтому наши протесты закончились, и ничего не будет во время референдума. Здесь, в отличие от Казахстана, не были созданы ячейки на местах. Но главная тема их беседы – это механизмы финансирования. Он звонит, чтобы попросить денег. И здесь тоже важный момент. Аблязов говорит о том, что работать из Европы сложно. Вы должны представлять только мирный протест. А если вы рассказываете, что у вас там какие-то боевые группы, вас сразу хватают за руку, блокируют счета и начинают процедуру экстрадиции. Как решается эта проблема? Выездом на территорию Украины. Где сидели и вот эти казахи, и координаторы наших, белорусских групп, все эти отряды самообороны, которые жгут ларьки по ночам. Но возникли неожиданные проблемы.

– Я хотел переселить часть своих представителей штаба в Вильнюс, потому что несколько дней назад в Киеве на них было нападение со стороны служб безопасности Украины, это было именно 6-го, как раз кризис был, когда военные действия шли, казахские власти обратились через своего посла к Зеленскому. Он дал поручение СБУ, те пришли, одному моему парню сломали четыре зуба, другого на камеру наставили и требовали, чтобы он сказал, что не будет заниматься политической деятельностью на территории…

– Это где было?

– Это в Киеве.

Андрей Лазуткин:

Подумайте сами. А почему СБУ выбило им зубы? А потому что Украина не является надежной. Это коррумпированная страна на всех уровнях. Если дать денег правильным людям, а они есть у Казахстана, все там будет хорошо, даже не посмотрят на турецких и британских союзников. И в конце беседы Аблязову задают вопрос: как же нам всем добиться успеха?

Неожиданно в Алма-Ате ОМОН начал массово переходить на сторону народа. Но это опять же неслучайно. Потому что специальные программы у нас. Мы их выявляем, показываем лица, показываем квартиры, показываем семью. Затащить их в свои ряды, тогда будет все то, что вы ищете, будут и броневики, будет и оружие. И вообще ситуация такова, что они перейдут, они перейдут реально. Достаточно перейти какой-то части у вас, например, на уровне батальона, если они перейдут, показать потом по телефону, остальные тоже начнут переходить. Понимаете?

Андрей Лазуткин:

Получен ответ, что ключевой элемент – это измена силовых структур. Потому что невозможно завезти столько боевиков, чтобы они вам захватили всю страну. Да, есть пример Афганистана, где после Апрельской революции в Пакистан вышли миллион человек. Вот это нормальная база для вооруженного движения, с ними работали американцы, но это не сто и не тысяча человек, это миллион. А в наших условиях должны предать свои. И предательство вокруг лидера – это главный элемент любой цветной революции. Ни мирные марши, ни оружие, ни цветы. А какая же общая цель этих мероприятий?