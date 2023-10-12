Лазуткин: когда началась СВО, у нас появилось не дворянство – махновщина

Андрей Лазуткин, политолог:

У нас когда началась СВО, появилось не вот это вот дворянство, появилась махновщина. ЧВК «Вагнер», например, то, что они там исполняли, все эти наезды на официальную власть. Это по сути дела вооруженные люди, которые подчиняются только атаману, командиру. То есть мы даже не можем построить систему в рамках самих себя – единую военную. В Украине это как делается: расстрелы, пытки, убийства. Вот у них единоначалие получилось таким методом. У нас это все-таки некое новое военное сословие, которое в России будет по итогам СВО. Вот оно придет на гражданку. Хорошо, если это станут кадры, которые будут управлять государством дальше. Но задача – фильтровать это все.

Во-первых, нужно, чтобы меньше потерь было. Во-вторых, чтобы все-таки наступил мир. В-третьих, чтобы это все было не зря: чтобы военные люди, которые проливали кровь, они не подписали какой-то договор, который непонятно как это все завершит. И пришли на гражданку. Знаете, как после Афгана: за что мы воевали? Непонятно. За что мы там здоровье потеряли? Тоже неясно. И зачем нам такая власть? А потом еще и Чеченская война была. Надо красиво все это завершать, чтобы было концептуально в едином, понятном людям посыле. Знаете, можно создавать любые конструкции, просто это не будет обычными людьми принято.

Читайте также:

Рада БНР – преступное экстремистское образование. Никаких связей с Беларусью они иметь не могут

Дзермант: Украина – это ресурс, мясо, инструмент США в борьбе с Россией, Беларусью и Китаем

Дзермант: Запад демонстративно развивает отношения с сепаратистами. Всё делает для того, чтобы подёргать китайского дракона за усы