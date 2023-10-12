Кто и зачем пытается испортить отношения Беларуси и России? Рассказал Андрей Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ: Этот посыл о том, что даже странам, которым, казалось бы, должно быть все равно, что в Беларуси происходит… Я представляю, португальские спецслужбы, испанские... Чехия, например. Какое ей дело до нас? Но это крупнейший хаб американских спецслужб, оттуда очень много провокаций против нас идет. О чем этом говорит? Причем методы старые. Расколоть госаппарат, элиту, найти чиновников, которых можно отвернуть от Президента, и беглые этим проговариваются, мол, лукашисты есть красные и белые. Если с красными все понятно, их только расстреливать, то с белыми мы можем еще поговорить. Андрей, у вас как у коммуниста спрашиваю, видели ли вы белую сволочь?

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему это объясняют российской делегации? Потому что в наших отношениях с Россией очень большой личный фактор двух президентов. Если бы этого фактора не было, наверное, не было бы той интеграции, которая есть сегодня. Отсюда они пляшут чем? Им надо манипулировать мнением нашего президента и мнением президента России. Как это делается? То есть вот у вас есть набор экспертов там, СМИ каких-то, лидеров мнений, которые начинают вбрасывать какую-то одну тему, желательно, что Россия готовит переворот какой-то, Россия поставит кого-то другого, теракт, что угодно, это начинается обсуждаться, так ли это, давайте подумаем. То есть это вбрасывается в публичное поле. Но дальше они рассчитывают, что потом это ляжет в доклады спецслужб, потом на стол президента. Президент скажет: раз это все обсуждают, возможно, что-то такое есть. То есть так они работали все годы, сколько я помню. То есть задача взять какую-то мульку и ее постоянно вот раскручивать.

Но сегодня это все накладывается на военную составляющую. То есть когда у нас были проблемы там по сахару, по молоку, по нефти, по газу – это одно, но общая проблема сегодня – это возможная война с блоком НАТО, такой локальный конфликт: Калининград, Польша, продолжение Украины какое-то в том или ином виде. И сегодня как раз зависит фактор сдерживания только от России. Вот хватит у них ракет и танков, чтобы сдерживать НАТО, или не хватит? Потому что посмотрите, как идет военная операция, там тоже все неочевидно. Исходя из этого, они ищут какой-то баланс. То есть надо истощить Россию, а дальше, когда Россия немножко ослабнет, они скажут: русские, хватит кормить союзников. Как это было в 1990-е, помните? Долой Беларусь, это нахлебники.

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