Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно

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Григорий Азаренок, СТВ:

От дефицита СССР и ложного представления о Западе у нас вся проблема. Мы помним эти безвкусные, дурные, которые стали притчей во языцех – эти малиновые пиджаки. Про Януковича говорят – золотые унитазы, золотые батоны. Это роскошь не в себя, не в коня корм. Все в золоте. Это такая дурость. Вот это совки. Нормальные советские люди, колхозники – это нормальные люди. А вот эти олигархи, Куршавель, вот это на «Авроре» станцевать голым с проститутками, 12 тебе девственниц надо на отдых во Франции Прохорову – вот это совки. Это ограниченность, пошлость. Вот эти лимузины, Geländewagen. На Западе, кстати, такого нет. На Западе богатые люди, там эти Ротшильды, Рокфеллеры, они ведут себя довольно скромно. Им это завещано предками, религией. Они блюдут свято. У нас пора истреблять это все.