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Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно

30 апреля 2024 21:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим главные тезисы Александра Григорьевича Лукашенко, его вклад в развитие суверенной Беларуси и последние новости политики.

Григорий Азаренок, СТВ:
От дефицита СССР и ложного представления о Западе у нас вся проблема. Мы помним эти безвкусные, дурные, которые стали притчей во языцех – эти малиновые пиджаки. Про Януковича говорят – золотые унитазы, золотые батоны. Это роскошь не в себя, не в коня корм. Все в золоте. Это такая дурость. Вот это совки. Нормальные советские люди, колхозники – это нормальные люди. А вот эти олигархи, Куршавель, вот это на «Авроре» станцевать голым с проститутками, 12 тебе девственниц надо на отдых во Франции Прохорову – вот это совки. Это ограниченность, пошлость. Вот эти лимузины, Geländewagen. На Западе, кстати, такого нет. На Западе богатые люди, там эти Ротшильды, Рокфеллеры, они ведут себя довольно скромно. Им это завещано предками, религией. Они блюдут свято. У нас пора истреблять это все.

Лазуткин: элитные западные школы напоминают казарму – спорт, свежий воздух. А у нас это всё бесплатно-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Как на Западе градация школ устроена, как элитные школы работают и как работают школы общеобразовательные. Так вот элитные школы напоминают казарму. Там нет даже телефона, не говоря уже форма, спорт, свежий воздух. Все это детям дают за большие деньги. Мы это все даем бесплатно. Все это есть в любой обычной школе. Лимузина там не будет. А что касается расслоения социального, это все звенья одной цепи. Вот, мы занимались репетиторами, гимназиями, учебниками в меньшей степени, формой, поступлением, конкурсами.

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# Школы в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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