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Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню

30 апреля 2024 21:01
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Сохранение историко-культурного наследия – одно из приоритетных направлений государственной политики Беларуси. В нашей стране продолжают восстанавливать уникальные святыни. К завершению подходит реставрация Спасо-Преображенского храма в Полоцке. Для паломников свои двери церковь распахнет уже в июне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенсационные открытия ученые делают и во время финальных работ. Недавно при раскрытии фрагмента арочной ниши дверного проема было обнаружено древнее граффити. О чем свидетельствует находка, расскажет Александра Ходюкова.

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню-1

На памяти архитектора-реставратора из Санкт-Петербурга Сергея Лалазарова десятки уникальных находок, в их числе и последняя. Недавно при раскрытии фрагмента арочной ниши дверного проема на одной из стен обнаружили древнее граффити. Поминальная запись в пять строк подтверждает: помимо уже известных истории зодчего Иоанна, ювелира Лазаря Богши, иконописца Кузьмы, к созданию церкви приложил руку и священник Авдоким.

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню-4

Спасо-Преображенский храм – единственный в Беларуси памятник архитектуры XII века, где почти полностью сохранилась фресковая роспись. Во время ремонта в 1886 году сюжеты были полностью перекрыты масляной живописью. Сегодня благодаря современным научным методам специалистам удалось открыть уникальные фрески церкви на 95 %.

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню-7

Сергей Лалазаров, научный руководитель реставрационных работ по Спасо-Преображенскому храму Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:
Уникальность реставрации этого храма в том, что здесь впервые удалось осуществить уникальную операцию. Здесь удалось снять все масляные наслоения. Теперь эти масляные росписи XIX века экспонируются в Полоцкой художественной галерее.

Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню-10

Православная святыня была построена по благословению Евфросинии Полоцкой как семейный храм. Преподобная лично дополняла фрески уточняющими подписями, считают ученые. Почерк везде один и тот же, а еще тексты на свитках – буквы идентичны.

Подробности в сюжете.

# Православные в Беларуси # общество

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