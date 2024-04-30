Раскрыты новые факты о создании Спасо-Преображенского храма в Полоцке – посетили святыню

Сохранение историко-культурного наследия – одно из приоритетных направлений государственной политики Беларуси. В нашей стране продолжают восстанавливать уникальные святыни. К завершению подходит реставрация Спасо-Преображенского храма в Полоцке. Для паломников свои двери церковь распахнет уже в июне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенсационные открытия ученые делают и во время финальных работ. Недавно при раскрытии фрагмента арочной ниши дверного проема было обнаружено древнее граффити. О чем свидетельствует находка, расскажет Александра Ходюкова.

На памяти архитектора-реставратора из Санкт-Петербурга Сергея Лалазарова десятки уникальных находок, в их числе и последняя. Недавно при раскрытии фрагмента арочной ниши дверного проема на одной из стен обнаружили древнее граффити. Поминальная запись в пять строк подтверждает: помимо уже известных истории зодчего Иоанна, ювелира Лазаря Богши, иконописца Кузьмы, к созданию церкви приложил руку и священник Авдоким.

Спасо-Преображенский храм – единственный в Беларуси памятник архитектуры XII века, где почти полностью сохранилась фресковая роспись. Во время ремонта в 1886 году сюжеты были полностью перекрыты масляной живописью. Сегодня благодаря современным научным методам специалистам удалось открыть уникальные фрески церкви на 95 %.

Сергей Лалазаров, научный руководитель реставрационных работ по Спасо-Преображенскому храму Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:

Уникальность реставрации этого храма в том, что здесь впервые удалось осуществить уникальную операцию. Здесь удалось снять все масляные наслоения. Теперь эти масляные росписи XIX века экспонируются в Полоцкой художественной галерее.