Лавров: когда придумывают научно-фантастическую концепцию, её «примеряют» серьёзные дядьки в пиджаках

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Только сам же Еся Азимов написал вот такую книжечку, где игра с тремя законами каждый раз по-новому в каждом рассказе приводила к определенной трагической ситуации, а потом – благостной кульминации. Опять же, вспомним, кем он был по политическим убеждениям. Он был очень жесткий антисоветчик, антикоммунист и консерватор, в отличие от Роберта Энсона Хайнлайна, который, будучи либералом, написал «Луна – суровая хозяйка», или «Луна жестко стелет», где искусственный интеллект первое, что сделал, – помог горнорудным рабочим Луны совершить госпереворот и сбросить с себя, естественную монополию Земли, на горнорудные богатства Луны. Это были 1960-е годы. Мы говорим сейчас о фантастике, которая уже от нас отстает очень далеко. Если говорить о более поздних вещах, то ни разу никто ничего хорошего не написал.
Глеб Лавров:
Так уж получилось, что каждый раз, когда кто-то придумывает какую-то научно-фантастическую концепцию, эта концепция примеряется серьезными дядьками в пиджаках на предмет, реализуема она или нереализуема. И эти серьезные дядьки в пиджаках отнюдь не государство. Если говорить о том же «Майкрософте», он создал конференцию будущего, куда пригласил футурологов, писателей-фантастов. И они уже несколько десятилетий приезжают раз в год на три денька покушать, выпить, поговорить между собой и определить будущее.
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