Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Только сам же Еся Азимов написал вот такую книжечку, где игра с тремя законами каждый раз по-новому в каждом рассказе приводила к определенной трагической ситуации, а потом – благостной кульминации. Опять же, вспомним, кем он был по политическим убеждениям. Он был очень жесткий антисоветчик, антикоммунист и консерватор, в отличие от Роберта Энсона Хайнлайна, который, будучи либералом, написал «Луна – суровая хозяйка», или «Луна жестко стелет», где искусственный интеллект первое, что сделал, – помог горнорудным рабочим Луны совершить госпереворот и сбросить с себя, естественную монополию Земли, на горнорудные богатства Луны. Это были 1960-е годы. Мы говорим сейчас о фантастике, которая уже от нас отстает очень далеко. Если говорить о более поздних вещах, то ни разу никто ничего хорошего не написал.