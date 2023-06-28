Чат GPT пишет тексты, а в дипфейке играет нереальный актёр. Заменит ли искусственный интеллект человека?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Чем же заниматься будущему поколению? Что человек может предложить искусственному интеллекту?

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:

Думаю, не так критично все может быть. Появляются новые специальности, к примеру, то же сопровождение этих нейронных сетей, data-центров. Это программирование, математика, то есть надо однозначно смотреть туда. Когда мы понимаем, что будущее за какой-то одной отраслью, если говорить о том, куда идти, то идти в эту отрасль. Я также считаю, что творческие процессы вряд ли когда-то перейдут к нейросетям по одной простой причине: пользователем литературы, искусства, театра является человек. Наверное, отношение человек – человек останется, может быть, станет более ценным. Следующая профессия, допустим, юридическая. Когда вопрос будет касаться определения места жительства с ребенком, вопрос досрочного освобождения из мест лишения свободы. Мы же понимаем, что искусственный интеллект не обладает эмоциональной составляющей. Все законы выходят из морали, а у машин мораль отсутствует как таковая. В нее можно вложить определенные формулы и нормы права, на которые она будет опираться. Но когда дело будет касаться экономических споров, то да. Бухгалтеры будут не нужны, потому что все сможет посчитать программа, отправить отчет в налоговую. Половина сотрудников налоговой будут не нужны, потому что там и сейчас стоят очень мощные программы, оснащенные всеми необходимыми сетями.

Игорь Озерский:

Не хочу нагонять жути, но сейчас самый мощный компьютер, который существует на Земле, – это так называемый суперкомпьютер. Их не очень много, у них вычислительные способности намного больше, чем у наших с вами персональных компьютеров. Работают они на битной системе: ноль и единица. А квантовый компьютер основан на новейших изучениях квантовой механики, там уже речь идет о кубитах. Кубиты – это есть ноль, единица и третье состояние (одновременно ноль и единица). Вычислительная способность этих компьютеров в 800 миллионов раз больше, чем нашего компьютера. Надежда Сасс:

Мы не так давно вспоминали об инвестиционном гиганте, компании «БлэкРок». Давайте уделим внимание платформе, которая создана этой компанией, под названием «Аладдин». Она служит для управления инвестициями и операциями «БлэкРок».

Что, если я скажу вам, что существует робот, под контролем которого находится больше богатств, чем у любой страны на Земле? Этот робот настолько могущественный, что за последние 10 лет он незаметно создал самую большую компанию в мире. Это история о роботе по имени Аладдин. Это самый охраняемый секрет Уолл-стрит, охватывающий все классы активов во всех отраслях. В настоящее время «Аладдин» контролирует 21 триллион долларов мировой экономики. Для сравнения, это больше, чем 20 триллионов долларов ВВП США или 15 триллионов долларов ВВП всего Европейского союза. Надежда Сасс:

Пугает ли вас это?

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Нет, это меня не пугает. Игры в большие числа меня не пугают совершенно, умеем играть сами. Вернусь в предыдущее. По большому счету, сегодня разница в том, что все сложные системы слишком сложны для наших вычислительных способов, чтобы привязать к ним эмпатию, мораль, какие-то чувства. Они слишком сложны, требуют больших вычислительных решений. Если возвращаться к фантастике. Мы не говорим про мир Гибсона. Такое ощущение, что мы мир «Нейроманта» проскакиваем, сразу идем в Уоттса. Давайте вспомним «Дарфстеллер». Это Уолтер Миллер-младший, 1950-е годы. Вопрос в том, может ли робот играть на сцене. Да, если он в качестве программы использует образ живого актера. И сегодня это уже реализовано с помощью пока что ограниченного продукта. Тем не менее у нас есть дипфейки, созданные достаточно давно, несколько лет назад, где маленькие сцены играет несуществующий актер и несуществующие роли. Если мы говорим о книгах, я полностью хотел бы с вами согласиться, но Фриц Лейбер «Серебряные яйцеглавы», те самые мельницы мыслей, которые перемалывали слова и выдавали тексты.