«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?

Контракт на 3,5 миллиарда российских рублей и расширение совместного производства в Уфе. Для Минского автомобильного завода X Форум регионов стал урожайным на деловые сделки. Промышленная кооперация отвечает санкционным ограничениям в автомобилестроении и рождает новые продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж из столицы Башкортостана.

Техника МАЗ – лучшее отражение отношений двух братских народов, ведь в ее составе весомая доля сырья, материалов и комплектующих российского производства. Белорусский автомобилестроитель не боится кооперации, один из примеров – совместное производство с Уфимским трамвайно-троллейбусным парком.

Владимир Янушко, заместитель генерального директора – директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Вот зеленая машина с таким симпатичным зверьком куницей, который будет поставляться Уфе. Все эти машины изготовлены из машинокомплектов нашего производства. И поставляемый машинокомплект дооснащается на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. И в этом году мы планируем, что более 150 машин будет произведено и поставлено в российские регионы.

Совместное производство в Уфе МАЗ будет расширять. Соглашение стороны подписали на полях Х Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, белорусский автомобилестроительный гигант заключил контракт с дистрибьютором на сумму более 3,5 миллиарда российских рублей. Порядка 60 процентов техники МАЗа отправляется на российский рынок. Продукт кооперации оценили главы верхних палат парламентов.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Реальное сотрудничество – есть реальная кооперация на конкретных делах. Продукт, который главы парламентов сегодня смотрели – это и есть конкретный троллейбус, который собран вместе белорусскими и российскими коллегами.