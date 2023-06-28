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«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?

28 июня 2023 20:30
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Контракт на 3,5 миллиарда российских рублей и расширение совместного производства в Уфе. Для Минского автомобильного завода X Форум регионов стал урожайным на деловые сделки. Промышленная кооперация отвечает санкционным ограничениям в автомобилестроении и рождает новые продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж из столицы Башкортостана.

«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?-1

Техника МАЗ – лучшее отражение отношений двух братских народов, ведь в ее составе весомая доля сырья, материалов и комплектующих российского производства. Белорусский автомобилестроитель не боится кооперации, один из примеров – совместное производство с Уфимским трамвайно-троллейбусным парком.

«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?-4

Владимир Янушко, заместитель генерального директора директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Вот зеленая машина с таким симпатичным зверьком куницей, который будет поставляться Уфе. Все эти машины изготовлены из машинокомплектов нашего производства. И поставляемый машинокомплект дооснащается на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. И в этом году мы планируем, что более 150 машин будет произведено и поставлено в российские регионы.

«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?-7

Совместное производство в Уфе МАЗ будет расширять. Соглашение стороны подписали на полях Х Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, белорусский автомобилестроительный гигант заключил контракт с дистрибьютором на сумму более 3,5 миллиарда российских рублей.

Порядка 60 процентов техники МАЗа отправляется на российский рынок. Продукт кооперации оценили главы верхних палат парламентов.

«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?-10

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Реальное сотрудничество – есть реальная кооперация на конкретных делах. Продукт, который главы парламентов сегодня смотрели это и есть конкретный троллейбус, который собран вместе белорусскими и российскими коллегами.

«Реальное сотрудничество – кооперация на конкретных делах». Как для МАЗа проходит X Форум регионов?-13

Х Форум регионов – это и один из инструментов, чтобы усилить свое присутствие на рынке страны-соседки. Впрочем, уже сегодня в дилерском центре МАЗ в Башкортостане законтрактовано свыше 60 единиц грузовой техники, почти столько же поставят самосвальной и коммунальной на шасси МАЗ.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Виктор Пралич # Владимир Янушко # Валерий Иванкович # Фотофакт

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