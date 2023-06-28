«Должны обеспечить мир!» Командир внутренних войск Беларуси про беглых, ЧВК «Вагнер» и долг перед Родиной

Это не отмобилизованные, это по зову сердца, по зову долга. Люди – навыки свои восстановить и при необходимости выполнить те задачи, которые мы здесь демонстрируем, и не только.

Нужна помощь будет нашей Родине, нашему народу, нашему Президенту – мы должны встать уверенно.

Мы все друг друга знаем. Только встретились, отработали совместную тактику, совместные действия. И уже понимаем друг друга с полуслова.

Мы же белорусы, партизаны. Мы не только должны партизанить, но и отогнать врага так, чтобы у него даже не было желания приближаться к нашим границам.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это даже не мобилизованные, это добровольно, ветераны пришли, чтобы освежить навыки. Чтобы всем врагам, которые нам сейчас угрожают, сказать, что вы здесь не выживите. Правильно? Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Да. Ветераны подразделений специального назначения самые сильные, самые мужественные, самые подготовленные. На одном из совещаний глава государства сказал: я военным дал установку: если что-то произойдет, мы должны умереть, мы должны обеспечить мир, стабильность и порядок на нашей земле. Кроме всего прочего, глава государства сказал, что нужно изучить опыт и положительный, и отрицательный, который есть у наших врагов и у наших друзей, и учесть все эти моменты. Если понадобится, у нас должны быть резервы первой очереди, резервы второй очереди. Поэтому резервы первой очереди созданы. Сейчас у нас 450 человек. Один отряд – 150, другой – 600 человек. Это только резерв первой очереди. Точно так же во всех бригадах, во всех батальонах у нас подготовлены резервы. Каждый резерв – это от 50 до 100 человек. Больше 2000 человек у нас готовы встать в стой. Самые мотивированные, самые подготовленные. Все, кто там находится за рубежом, кто убежал, где он считает, что прошел какую-то подготовку... Мы же профессионалы, мы видим, как человек автомат скидывает, как он товарищей прикрывает. Когда мы видим их перемещения и все их заявления о том, какие они крутые, какие они сильные. Вот люди, тысячи заданий выполняли. Ходили на бандитские ножи, на бандитские пистолеты, ложились на гранату, здесь есть люди, с которыми мы задерживали бандитов, когда была дана установка во что бы то ни стало взять живьем. И вот он в нас отстреливал весь боекомплект. Мы двигались, чтобы он в нас не попал. Потом мы его прихватывали, ложили. И у него была граната, но он неопытный. Она в кармане перекрутилась, он не смог ее достать. Мы его положили на его же гранату. Подождали. Все нормально, хорошо мы задержали.

То есть здесь есть люди, которые освобождали заложников, которые шли под пули, ложились на гранату. Эти люди этим жили. Полковники, подполковники, алмазовцы, омоновцы, собровцы, которые все прошли. Эти люди способны выполнить любую задачу. Это наш белорусский SAS. Именно их присутствие здесь мотивирует. Мотивирует и бойцов-срочников, и бойцов-контрактников. Эти люди, если будет необходимо, мы реально готовы в приграничье объявить охоту, вылавливать и отстреливать. Они готовят свою своеобразную тактику. Где-то зайти, захватить какой-то город. Перед этим зайти небольшими диверсионно-разведывательными группами, такими четверочками работать. Расстреливать сотрудников милиции, работников правоохранительных органов, исполнительной власти. Мы тоже изучаем их опыт и четко понимаем, что может быть. Вы прекрасно видите подготовку бойцов подразделений специального назначения, сильных, крепких, мотивированных. Точно так же небольшими группами по четыре человека готовы вести разведку и уничтожать обнаруженного противника. У нас тоже есть свои хитрость, смекалка и оперативный опыт. Это люди, которые могут и в гражданке работать. Отследить, выследить. И когда будут самые-самые безопасные условия наших граждан, произвести задержание, а если надо, уничтожение. Это самые сильные, самые подготовленные, самые опытные спецназовцы, которые только по одному слову, что это надо, стали в строй. И когда мы разговариваем об их высокой мотивации, они говорят: да, когда-то это были наши деды, наши отцы, а сейчас пришло время наше. И, конечно, мы должны, если понадобится, в первых сражениях нанести им такой урон, который абсолютно неприемлем. Или же полностью уничтожить. И я скажу, что наши бойцы намного круче, намного сильнее всех тех, которые там находятся. И ни один лагерь не способен подготовить суперспециалиста, который уже через несколько месяцев подготовлен. Люди жизнь этому посвятили. Вот это настоящие профессионалы. И есть у них радикальные оппозиционеры с головой. Вот, по-моему, Бульба там, Числов, на круглых столах, на рассуждениях говорит: ну кого вы сравниваете. Бойца-собровца, бойца-алмазовца, бойца-омоновца, военнослужащего, который прослужил всю жизнь в воинской части 3214. Вот это люди мотивированные. Вот это люди подготовленные. Они действительно владеют всеми видами оружия. Так мы учитываем и опыт специальной военной операции. А что могут они? Ну да, убежал, ну да, находился в районе боевых действий. Может, в одном или в двух боях он принимал участие. Так это ничего абсолютно не значит. Люди жизнь этому посвятили и добровольно пришли, и не бояться умереть за свою Родину. Мы на своей земле. У них же все не так. Только заработать, только отличиться и получить бонус или гонорар.

Григорий Азаренок:

Мы наблюдали в субботу ситуацию в России. Все следили. Вся мразь, которая смотрит на Беларусь, они оживились. Один бывший ресторатор заявил, что скоро из ближайшего окружения Президента вам дадут сигнал и все силовики пойдут за них. Другой командир полка повешенного поляка заявил: готовьтесь, мы сейчас будем входить. Там они напринимали заявлений. Насколько велика опасность? Насколько реально, что у них здесь есть какие-то ячейки, какой-то резерв здесь, который мы можем пропустить? Или нет такого? Николай Карпенков:

Упрощать не будем, я видел их заявления по телевидению. Это было и вчера, и позавчера. Хорошо наше телевидение показало. Упыри и ведьмы. Настолько они пытались воспользоваться этой ситуацией. И каждый старался показаться еще злее, еще более бешеным, чем он есть на самом деле. Надо выходить, надо сражаться, остался только один единственный вариант – брать в руки оружие. И вот Тихановская. Я заочно скажу, что она заслуживает смертной казни просто за то, что она говорит, что будет призывать президента Украины, чтобы он с войсками зашел сюда к нам. И что? Разруха, разрушение, пожары, уничтожение – вот этот вот лунный ландшафт, который мы на данный момент наблюдаем на Донбассе. Я скажу так, что, конечно, глядя на все это, мы прекрасно понимали, что они пытаются дестабилизировать обстановку, и есть, конечно, отдельные умалишенные, которые что-то постараются сделать. Мы подготовили свои соответствующие расчеты: мы готовы были прийти и, если понадобится, на пользу у нас были подготовлены подразделения. Мы, я скажу что, рассмотрели различные варианты действий: есть же там план «Перамога», есть же и те, кто в него записывался. Многих мы знаем, но отдельные, конечно, остаются. У нас были подготовлены спецподразделения, которые бы вели задержания, у нас были подготовлены, соответственно, группы, чтобы прикрыть населенные пункты на границе, чтобы никакие батальоны Кастуся Калиновского туда не зашли. У нас были, я скажу, резервы и на случай массовых беспорядков, если где-то в городе кто-то будет пытаться раскачать ситуацию. Мы прекрасно понимаем: победить ни Россию, ни Республику Беларусь, не раскачав ее изнутри, невозможно. Если бы хоть маленькие поползновения были бы к этому, мы бы все это дело на корню пресекли, мы к этому были готовы. И вот эти вот бойцы специального назначения, которые вот здесь находились, на данный момент 250 человек, они говорят: «Наверное, нашу командировку, вот сюда ее надо продлить. Мы готовы действовать в одном боевом порядке». И я скажу так, что, в связи с этой ситуацией, они прониклись, они были с нами, и это был наш резерв, что, если бы вдруг понадобилось, они готовы действовать. Григорий Азаренок:

Вы проводите большую работу по созданию новых подразделений, всем известно: вы проводите перевооружение. Весь спектр от дронов до изучения опыта специальных военных операций. Что сейчас первостепенно, на что сейчас делаете акцент?