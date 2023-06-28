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«Выходи за меня». Где можно встретить свою любовь?

28 июня 2023 20:22
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Конкурсы от вожатых, песни у костра, тихий час, первая любовь и дружба на века. Почти 100 лет назад «взвились кострами синие ночи» в первых пионерских лагерях. С тех пор каждое лето миллионы детей отправлялись в страну Пионерию, учиться самостоятельности, раскрывать свои таланты и набираться сил после тяжелого учебного года. Открыли летний сезон лагеря в Беларуси. О том, что сегодня предлагают современные здравницы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Лагерь – это место встреч, дружбы на долгие годы. Может быть, у кого-то были истории?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Кто встретил свою судьбу в лагере, расскажите.

«Выходи за меня». Где можно встретить свою любовь?-1

Иван Дроздов, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Полочанка»:
Родители Славы познакомились, они ездили…

«Выходи за меня». Где можно встретить свою любовь?-4

Ярослав Баркун, работает в лагере «Полочанка»:
В Анапу.

Иван Дроздов:
Этот проспект лагерей – они там познакомились. Хотя оба из Минска, но там встретились именно. Там у них все завязалось, закрутилось.

«Выходи за меня». Где можно встретить свою любовь?-7

Надежда Онуфриева, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
У нас был интересный случай, когда к нам обратился наш воспитанник, просил: «Разрешите, я на пирсе сделаю своей девушке предложение». Ребята наши целую ночь крутили там из пакли на проволоке: выходи за меня. Она тоже отдыхала, и познакомились они у нас.

«Выходи за меня». Где можно встретить свою любовь?-10

Владимир Полищук, методист в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок»:
В разных частях лагеря были?

Надежда Онуфриева:
Да. Он ее пригласил на пирс, а там зажгли эту «выходи за меня». Это было очень трогательно, все сбежались, у всех были слезы на глазах. Они сейчас счастливо живут, и мы рады, что в том участвовали.

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# Детские лагеря в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Иван Дроздов # Надежда Онуфриева # Фотофакт

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