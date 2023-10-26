Лавров: Европа под диктовку американцев решила развалить Евразийский континент на два лагеря
О войне и мире Александр Лукашенко поговорил с главой МИД нашего ближайшего союзника – России. И отметил, что наши страны немало делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент нашей страны отметил: мы, как никто, понимаем, сколько поставлено на кон, потому, без сомнений, остаемся верными выбранному вектору развития и сотрудничества. В ближайшие дни двусторонние отношения обсудят лидеры наших стран. Александр Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным. В целом, несмотря на давление извне, мы не сходим с пути реализации всех союзнических договоренностей.
– Вам приветы, естественно, от Владимира Владимировича.
– Спасибо, не забудьте ему также передать.
– Обязательно, расскажу подробно.
– Я с ним созвонюсь сегодня-завтра, есть о чем поговорить.
Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия в 2023-м достигнут рекордного товарооборота.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо еще раз за приглашение и за саму инициативу конференции по евразийской безопасности, потому что это сейчас актуально как никогда: когда Богом и историей данный нам единый огромный континент, самый богатый по природным ресурсам, Европа под диктовку американцев решила развалить на два лагеря. Как это было в советскую эпоху, эпоху холодной войны. Но и тогда экономические связи не прерывались, а сейчас под давлением Вашингтона Европа идет на прямые убытки. Вот сегодня на конференции выступал наш венгерский коллега, прямо сказал: в пять раз дороже стоят энергоносители в Европе, чем в США. Деиндустриализация, перевод производства. Так что, я думаю, это была одна из задач американцев – ослабить Европу, не дать возможности экономически «расправить плечи» и стать самостоятельной.
Кроме того, глава государства поблагодарил Сергея Лаврова за визит в Минск на международную конференцию. Александр Лукашенко считает значимым то, что представители многих стран услышат позицию России по многим вопросам европейской безопасности.
Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте.