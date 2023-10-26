Лавров: Европа под диктовку американцев решила развалить Евразийский континент на два лагеря

О войне и мире Александр Лукашенко поговорил с главой МИД нашего ближайшего союзника – России. И отметил, что наши страны немало делают для того, чтобы удержать не только Европу, но и мир от скатывания к самой опасной черте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент нашей страны отметил: мы, как никто, понимаем, сколько поставлено на кон, потому, без сомнений, остаемся верными выбранному вектору развития и сотрудничества. В ближайшие дни двусторонние отношения обсудят лидеры наших стран. Александр Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным. В целом, несмотря на давление извне, мы не сходим с пути реализации всех союзнических договоренностей.

– Вам приветы, естественно, от Владимира Владимировича.

– Спасибо, не забудьте ему также передать.

– Обязательно, расскажу подробно.

– Я с ним созвонюсь сегодня-завтра, есть о чем поговорить. Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия в 2023-м достигнут рекордного товарооборота.