Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко 26 октября встретился и с руководителем внешнеполитического ведомства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров также в Минске для участия в конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо еще раз, что вы прибыли на эту конференцию. Это значимо, что представители многих стран услышат вашу позицию, России, по многим вопросам европейской безопасности. И Россия, и Беларусь немало сегодня делают, чтобы удержать не только Европу, но и мир к скатыванию к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии. Мы надежные союзники Российской Федерации, вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое и в принципе выживаемость наших государств и наших народов.
С такой миротворческой инициативой белорусский лидер выступал неоднократно. Результатом и стало проведение конференции высокого уровня. В ней участвуют около 180 зарубежных представителей и международных экспертов, включая представителей дипкорпуса из более чем 30 стран и восьми международных организаций.
Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза. Подробнее.