Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо еще раз, что вы прибыли на эту конференцию. Это значимо, что представители многих стран услышат вашу позицию, России, по многим вопросам европейской безопасности. И Россия, и Беларусь немало сегодня делают, чтобы удержать не только Европу, но и мир к скатыванию к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии. Мы надежные союзники Российской Федерации, вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое и в принципе выживаемость наших государств и наших народов.