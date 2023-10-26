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Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте

26 октября 2023 10:42
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Во Дворце Независимости Александр Лукашенко 26 октября встретился и с руководителем внешнеполитического ведомства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Лавров также в Минске для участия в конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо еще раз, что вы прибыли на эту конференцию. Это значимо, что представители многих стран услышат вашу позицию, России, по многим вопросам европейской безопасности. И Россия, и Беларусь немало сегодня делают, чтобы удержать не только Европу, но и мир к скатыванию к самой опасной черте. Вы должны знать, что мы и дальше будем придерживаться этой линии. Мы надежные союзники Российской Федерации, вы в этом также можете не сомневаться. Никакой тут игры быть не может, поскольку мы понимаем, что на карту поставлено очень многое и в принципе выживаемость наших государств и наших народов.

Лукашенко: Россия и Беларусь много делают, чтобы удержать мир от скатывания к самой опасной черте-4

С такой миротворческой инициативой белорусский лидер выступал неоднократно. Результатом и стало проведение конференции высокого уровня. В ней участвуют около 180 зарубежных представителей и международных экспертов, включая представителей дипкорпуса из более чем 30 стран и восьми международных организаций.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Сергей Лавров # Фотофакт

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