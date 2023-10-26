«Все краски жизни для тебя». Белорусы собрали средства на лечение 6-летней девочки с ДЦП

Новости Беларуси. Общественные организации помогли собрать средства на лечение девочки с ДЦП тяжелой степени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сделать доброе дело для 6-летней Киры Усовой удалось при помощи благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя». БРСМ объединился с Белорусским союзом женщин и коллективом Дворца культуры, чтобы организовать концерт. На нем выступили как заслуженные, так и молодые артисты эстрады, а также солисты Большого театра.

Наталья Усова:

Очень благодарная тем людям, которые помогли нам и собрали средства для моего ребенка. Мы уже привыкли к той Кире, которая есть сейчас, которая умеет ходить за ручку, но не умеет ходить самостоятельно, которая не видит этот мир, но слышит нас. Мы видим ее реакцию, она знает близких, она умеет радоваться, любит музыку.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Кто, как не мы, никогда не может оставаться в стороне от той беды, которая есть в семье. Для нас не только важно сегодня оказать какую-то финансовую помощь семье, купить необходимые предметы для ребенка, чтобы как-то облегчить его жизнь. Для нас принципиально важно сегодня быть вместе, чувствовать эту сопричастность.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Молодежь никогда не остается в стороне. Конечно же, мы все больше и больше понимаем, что добро обретает обороты, и сегодня благотворительный марафон, очень много артистов белорусской эстрады отозвались. Люди, которые покупали билеты, – это люди с большими добрыми сердцами.