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Глава МИД Венгрии: я искренне надеюсь, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью

26 октября 2023 16:36
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Насыщенным международными переговорами выдался сегодняшний рабочий день Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу три зарубежных гостя, с которыми обсудили самые острые темы: продолжающийся конфликт в соседнем государстве, жизнеспособность Европейского союза, глобальная экономика.

Глава МИД Венгрии: я искренне надеюсь, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью-1

Одним из самых громких и важных заявлений Президента стало озвученное на встрече с министром иностранных дел Венгрии: Беларусь – сторонница сохранения ЕС. Даже несмотря на ту политику, которую объединение проводит в отношении нас. Мы заинтересованы в сохранении той системы миропорядка, которая сегодня есть. А Евросоюз, несомненно, одна из опор.

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По итогам встречи глава МИД Венгрии рассказал журналистам, что не теряет надежды на восстановление мира в регионе и прекрасно понимает, что без диалога это невозможно.

Глава МИД Венгрии: я искренне надеюсь, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью-4

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Мы, венгры, хотим мира. Мы знаем, что к миру приведут переговоры. Поэтому мы будем сохранять каналы общения, потому что, если мы их закроем, останемся без надежды на мир. Поэтому я так высоко ценю то, что мы смогли поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве. И я искренне надеюсь на то, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью. Спасибо вам за внимание.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Петер Сийярто # Фотофакт

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