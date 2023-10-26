Глава МИД Венгрии: я искренне надеюсь, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью
Насыщенным международными переговорами выдался сегодняшний рабочий день Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу три зарубежных гостя, с которыми обсудили самые острые темы: продолжающийся конфликт в соседнем государстве, жизнеспособность Европейского союза, глобальная экономика.
Одним из самых громких и важных заявлений Президента стало озвученное на встрече с министром иностранных дел Венгрии: Беларусь – сторонница сохранения ЕС. Даже несмотря на ту политику, которую объединение проводит в отношении нас. Мы заинтересованы в сохранении той системы миропорядка, которая сегодня есть. А Евросоюз, несомненно, одна из опор.
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По итогам встречи глава МИД Венгрии рассказал журналистам, что не теряет надежды на восстановление мира в регионе и прекрасно понимает, что без диалога это невозможно.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
Мы, венгры, хотим мира. Мы знаем, что к миру приведут переговоры. Поэтому мы будем сохранять каналы общения, потому что, если мы их закроем, останемся без надежды на мир. Поэтому я так высоко ценю то, что мы смогли поговорить о вопросах безопасности и евразийском сотрудничестве. И я искренне надеюсь на то, что наступит время, когда евразийское сотрудничество станет реальностью. Спасибо вам за внимание.
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