Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия в 2023-м достигнут рекордного товарооборота

Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров также принял участие в конференции. Уже на встрече с главой нашего государства российский гость поблагодарил за приглашение и саму инициативу проведения подобного мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, важно, чтобы мир услышал позицию России и Беларуси. Ведь наши страны делают немало для обеспечения безопасности не только в Европе, но и в мире. Таких принципов намерены придерживаться и дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Что касается наших отношений, я думаю, что, несмотря на разного рода давление извне, мы двигаемся по реализации наших планов в Союзном государстве. Что касается фундамента – товарооборота, вы знаете, что в этом году мы достигнем рекордного уровня. Небольшая по размерам Беларусь входит в пятерку по товарообороту с гигантской Россией. Тоже о многом говорит. Можете даже не сомневаться, мы обеспечим свой суверенитет, Беларусь и Россия. Даже там, где мы немножко поотстали, надеясь на то, что будем честно сотрудничать с продвинутыми Европой и коллективным Западом, мы наверстаем. Немного времени для этого надо. Мы выработали определенные направления и в этом направлении двигаемся, к примеру, микроэлектроника и другие.

Беларусь научилась отстаивать свою независимость и держать слово перед партнерами. Как рассказал Александр Лукашенко, к предстоящим парламентским и президентским выборам готовится не только Беларусь, но и коллективный Запад. Мы готовы к любым сценариям, и менять свои принципы не намерены. В свою очередь, Сергей Лавров подчеркнул открытость России к сотрудничеству на основе равноправных и честных подходов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Я отметил, что мы не закрываем двери в этих процессах ни для кого. Но если Европа предпочитает отгородиться, то, как вы сказали, Александр Григорьевич, нам придется от разделения труда переходить к самостоятельному суверенному созданию всего, что нам необходимо для развития, для безопасности. Но, опять, если и когда они одумаются и поймут, что они сами себя лишают взаимовыгодных экономических перспектив и вернутся, наверное, тогда мы с вами, со всеми теми, кто будет сейчас сотрудничать в наших интеграционных структурах, будем смотреть, с какими они идеями придут.

Отметим, глава белорусского государства неоднократно говорил о том, что вопросы международной безопасности требует пересмотра. Эту инициативу поддерживают многие, о чем можно судить по составу участников международной конференции, которая проходит в Минске.