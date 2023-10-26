Лукашенко: ЕС является сильной опорой нашего существования, нашей планеты

Одним из самых громких и важных заявлений Президента стало озвученное на встрече с министром иностранных дел Венгрии: Беларусь – сторонница сохранения ЕС. Даже несмотря на ту политику, которую объединение проводит в отношении нас. Мы заинтересованы в сохранении той системы миропорядка, которая сегодня есть. А Евросоюз, несомненно, одна из опор.

И в этом наша позиция совпадает не только с Венгрией, но и с теми государствами, которые настроены на то, чтобы избежать полномасштабной войны, к которой нас толкают. Петер Сийярто приехал в Минск для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности. Венгрия, являясь членом ЕС, ведет неудобную для альянса внешнюю политику, опираясь прежде всего на национальные интересы. Мир в нашем регионе – один из них. Именно поэтому руководство Венгрии на всех уровнях говорит о необходимости перемирия и диалога. Жаль только, заокеанские товарищи и союзники делают вид, что не слышат. А вместе с тем, уверен Александр Лукашенко, ЕС все еще под силу разрешить украинский вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Европейский союз, ну, может быть, Россия, Индия в какой-то степени являются сильными опорами нашего существования, нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех. Поэтому как европейское государство (а центр географический в нашем Полоцке, на севере Беларуси) мы абсолютно за то, чтобы Европейский союз существовал. Но в чем наши, наверное, совпадают позиции, мы очень хотим, чтобы Европейский союз был мощным, крепким, суверенным и независимым объединением. Мы на это нацелены, и вы это должны знать.

Просто настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы ее критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы все больше и больше делаем шаги (поверьте, Петер, я опытный уже политик, это вижу, занимался этим серьезно) к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия. То, что американцы поставляют украинцам ракеты ATACMS, они должны понимать, что они эскалацию осуществляют в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом горячем котле не противодействия, а страшной, смертоносной войны.

Наша позиция по Украине примерно такая же, как Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи, это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза, хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное, но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло.

Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза.

Что касается санкционного давления, то Беларусь рассчитывает в следующем году полностью решить проблемы, вызванные западным эмбарго. Президент озвучил Петеру Сийярто, который является министром иностранных дел и торговли, нашу готовность сотрудничать. Пока же во взаимной экономике вынуждены констатировать деградацию.