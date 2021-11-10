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Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей 

10 ноября 2021 20:17
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Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.  

Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей -1

Что привело их к такой жизни? Каково это – ночевать в мороз на восьмом месяце беременности? И откуда у беженцев большие суммы денег? Истории людей в репортаже Галины Буро.  

Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей -4

Галина Буро, корреспондент:
Лагерь беженцев растянулся практически на километр. Здесь круглосуточно горят костры, очень тяжело дышать и постоянно слезятся глаза, и порой необязательно от дыма. Мы предлагаем пройти вместе с нами по лагерю и увидеть его нашими глазами.  

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Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей -7

Белорусы не могут быть равнодушными наблюдателями. Уже второй день депутаты, общественные организации и Красный Крест привозят в лагерь беженцев воду, еду и теплые вещи.  

Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей -10

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин секретариата Совета Республики Беларуси:
Вчера и сегодня более 5 тонн гуманитарного груза. Это вода, мясная продукция, хлебобулочные изделия. И сегодня привезли еще по запросу, так как вчера очень много беженцев просили для питания маленьких детей курды молоко, привезли легковой автомобиль молока.  

Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей -13

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вчера мне позвонили. Был разговор с обыкновенными людьми, белорусами, которые задавали вопросы  как помочь, чем можно помочь? То есть я вижу тенденцию эту, и благодаря средствам массовой информации, которые освещают эту проблему. Знаете, наверное, эмпатия к тем людям, которые здесь, царит среди тех людей, белорусов, которые сегодня здесь находятся.  

Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей -16

Галина Буро:
Можно, конечно, обвинить беженцев, мол, они сами виноваты, что оказались в этом лагере, и теперь их жены и дети вынуждены страдать. Но. Здесь есть два принципиально важных момента. Во-первых, если мигрант – это человек, который добровольно решил выехать в ту или иную страну для улучшения своего экономического положения, то беженец – это человек, который вынужден под угрозой страха смерти бежать из своей страны. Во-вторых, фрау Меркель пообещала принять несчастных иностранцев. И люди искренне верили, что в демократичном Евросоюзе их ждут. А оказалось, что все, что они могут получить от сказочных обещаний, это заботу в виде колючей проволоки и сострадание в виде перцового газа.  

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# Беженцы # общество # Галина Буро # Тамара Леончик # Игорь Гедич # Ангела Меркель # Фотофакт

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