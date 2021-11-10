Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей 

Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.

Что привело их к такой жизни? Каково это – ночевать в мороз на восьмом месяце беременности? И откуда у беженцев большие суммы денег? Истории людей в репортаже Галины Буро.

Белорусы не могут быть равнодушными наблюдателями. Уже второй день депутаты, общественные организации и Красный Крест привозят в лагерь беженцев воду, еду и теплые вещи.

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин секретариата Совета Республики Беларуси:

Вчера и сегодня – более 5 тонн гуманитарного груза. Это вода, мясная продукция, хлебобулочные изделия. И сегодня привезли еще по запросу, так как вчера очень много беженцев просили для питания маленьких детей – курды – молоко, привезли легковой автомобиль молока.