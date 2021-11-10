Лагерь беженцев растянулся почти на километр. Журналист СТВ приехала сюда и собрала истории людей
Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.
Что привело их к такой жизни? Каково это – ночевать в мороз на восьмом месяце беременности? И откуда у беженцев большие суммы денег? Истории людей в репортаже Галины Буро.
Белорусы не могут быть равнодушными наблюдателями. Уже второй день депутаты, общественные организации и Красный Крест привозят в лагерь беженцев воду, еду и теплые вещи.
Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин секретариата Совета Республики Беларуси:
Вчера и сегодня – более 5 тонн гуманитарного груза. Это вода, мясная продукция, хлебобулочные изделия. И сегодня привезли еще по запросу, так как вчера очень много беженцев просили для питания маленьких детей – курды – молоко, привезли легковой автомобиль молока.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вчера мне позвонили. Был разговор с обыкновенными людьми, белорусами, которые задавали вопросы – как помочь, чем можно помочь? То есть я вижу тенденцию эту, и благодаря средствам массовой информации, которые освещают эту проблему. Знаете, наверное, эмпатия к тем людям, которые здесь, царит среди тех людей, белорусов, которые сегодня здесь находятся.
Галина Буро:
Можно, конечно, обвинить беженцев, мол, они сами виноваты, что оказались в этом лагере, и теперь их жены и дети вынуждены страдать. Но. Здесь есть два принципиально важных момента. Во-первых, если мигрант – это человек, который добровольно решил выехать в ту или иную страну для улучшения своего экономического положения, то беженец – это человек, который вынужден под угрозой страха смерти бежать из своей страны. Во-вторых, фрау Меркель пообещала принять несчастных иностранцев. И люди искренне верили, что в демократичном Евросоюзе их ждут. А оказалось, что все, что они могут получить от сказочных обещаний, это заботу в виде колючей проволоки и сострадание в виде перцового газа.
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