Прямой эфир

У этого мальчика раны на лице. Польские силовики заставили семью пробираться через колючую проволоку

10 ноября 2021 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.  

Дети пострадали на границе. Они по наивности подходят к забору, чтобы попросить воды у польских стражей границы. В ответ те используют перцовые баллончики. А у этого мальчика раны на лице, ведь силовики сопредельной страны заставили семью пробираться через колючую проволоку. Вот кадры сразу после.  

У этого мальчика раны на лице. Польские силовики заставили семью пробираться через колючую проволоку-1

У этого мальчика раны на лице. Польские силовики заставили семью пробираться через колючую проволоку-3

Сын жалуется, что ему болит. Это раны у него из-за сетки. Нам здесь очень плохо. Мы живем в одной палатке 10 человек. Одеял нам не хватает. Мы замерзаем.  

Читайте также:

Беженка на 8-м месяце беременности: мне очень плохо, я больше не могу здесь находиться, не могу!

У этого мальчика нет ног. Родители хотят лечить его в Германии, но вынуждены ночевать на границе в мороз

«Если у вас плохо, откуда у вас 5 тысяч долларов?» Спросили у беженца из Курдистана

# Беженцы # общество # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беженка на 8-м месяце беременности: мне очень плохо, я больше не могу здесь находиться, не могу!
10 ноября 2021 19:54

Беженка на 8-м месяце беременности: мне очень плохо, я больше не могу здесь находиться, не могу!

Будущие медики из Гродно приехали во Дворец Независимости. Что им показали и о чём говорят сами ребята?
10 ноября 2021 19:52

Будущие медики из Гродно приехали во Дворец Независимости. Что им показали и о чём говорят сами ребята?

Лискович о беженцах на границе: идёт зима, нужно понимать, что их пребывание здесь только ухудшится 
10 ноября 2021 19:48

Лискович о беженцах на границе: идёт зима, нужно понимать, что их пребывание здесь только ухудшится 