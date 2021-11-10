У этого мальчика раны на лице. Польские силовики заставили семью пробираться через колючую проволоку

Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.

Дети пострадали на границе. Они по наивности подходят к забору, чтобы попросить воды у польских стражей границы. В ответ те используют перцовые баллончики. А у этого мальчика раны на лице, ведь силовики сопредельной страны заставили семью пробираться через колючую проволоку. Вот кадры сразу после.