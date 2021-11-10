Беженка на 8-м месяце беременности: мне очень плохо, я больше не могу здесь находиться, не могу!
Новости Беларуси. На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более 2 000 беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну эти люди не рассматривают как место пребывания и открыто заявляют о намерении идти в Евросоюз. Там они ждут защиты и помощи.
Эта семья продала свой дом в Эрбиле, это столица Курдистана. Мардин тогда была на шестом месяце беременности. Думали, что успеют до родов добраться в Германию, и никак не ожидали, что их не пропустят поляки. Сейчас у женщины восьмой месяц, и после двух ночей в палатке с ночными заморозками она плачет и жалуется на боль.
Мне очень здесь плохо, холодно. Всю ночь до утра я сидела и не спала. Я больше не могу здесь находиться, не могу!
Мардин до ужаса боится, что ей придется рожать в грязной палатке и что она может потерять ребенка. Ведь такое уже случилось с другой беженкой, но еще по прибытию в Минск. На телефоне волонтерам она показывает свежий шов после кесарева сечения и просит лекарства.
У нее был выкидыш, ее прооперировали, у нее инфекция. Шов операционный начал воспаляться. Назад, в больницу в Гродненскую область, не хотят, поэтому пришлось из машины достать аптечку и отдать. Говорят, нет зеленки, ничего нет. Вот, отдали им йод, бинты, стерильные салфетки.
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