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Есть социальные гарантии. На какую господдержку могут рассчитывать белорусские силовики?

12 октября 2023 19:47
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Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы когда поступали, думали о каких-то преференциях, которые может дать вам государство?

Есть социальные гарантии. На какую господдержку могут рассчитывать белорусские силовики?-1

Даниил Белькевич, курсант 3-го курса факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь:
Честно, конечно же, все рассматривалось на то, что в будущем, возможно, есть какие-то социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. Но все же не такое большое влияние это на меня оказало, так как я поступал скорее больше по зову сердца.

Наталья Надольская:
Семью-то кормить придется в будущем, квартира-то нужна.

Даниил Белькевич:
Конечно, все нужно. Благодаря Президенту Республики Беларусь обеспечивается социальная поддержка, как военнослужащих, так и сотрудников органов внутренних дел. Которые помогают выполнять все поставленные задачи и при этом знать, что у тебя семья находится в тепле. У тебя достаточно денег для того, чтобы их прокормить, одеть, обуть. Для того, чтобы даже, может, куда-то съездить отдохнуть и было на чем ездить.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Конечно, тогда и служиться-то хорошо, когда ты понимаешь, что у тебя в бытовом тылу все вопросы закрыты.

Есть социальные гарантии. На какую господдержку могут рассчитывать белорусские силовики?-4

Дмитрий Курьян, заместитель начальника Академии МВД Республики Беларусь:
Совершенно верно. Тогда не надо думать о других каких-то моментах, и ты можешь полностью отдаться службе своей стране, своему народу. К тому же у нас, в принципе, Академия МВД и Военная академия гарантируют трудоустройство на престижную профессию, престижные должности, что немаловажно. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У нас для каждого курсанта, потом молодого лейтенанта есть возможность для дальнейшего карьерного роста.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Наталья Надольская # Сергей Парчевский # Дмитрий Курьян # Фотофакт

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