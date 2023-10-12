Есть социальные гарантии. На какую господдержку могут рассчитывать белорусские силовики?

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Даниил Белькевич, курсант 3-го курса факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь:

Честно, конечно же, все рассматривалось на то, что в будущем, возможно, есть какие-то социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. Но все же не такое большое влияние это на меня оказало, так как я поступал скорее больше по зову сердца.

Наталья Надольская:

Семью-то кормить придется в будущем, квартира-то нужна.

Даниил Белькевич:

Конечно, все нужно. Благодаря Президенту Республики Беларусь обеспечивается социальная поддержка, как военнослужащих, так и сотрудников органов внутренних дел. Которые помогают выполнять все поставленные задачи и при этом знать, что у тебя семья находится в тепле. У тебя достаточно денег для того, чтобы их прокормить, одеть, обуть. Для того, чтобы даже, может, куда-то съездить отдохнуть и было на чем ездить.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Конечно, тогда и служиться-то хорошо, когда ты понимаешь, что у тебя в бытовом тылу все вопросы закрыты.