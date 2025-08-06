Новости по тегу #Дмитрий Куликов

«Здесь вопрос принципа. Потому что им нужны те, кто будут рабами, а есть те, кто рабами быть не согласны».
«Вот если немцы думают, что у них есть как бы шанс какого-то реванша, то я бы порекомендовал им думать над другим. Что если они сделают это, то они поставят на самом деле вопрос о самом существовании немецкого народа».
«Если серьезно это анализировать, то это до добра нас не доведет. И впечатляться по этому поводу не нужно».
«Можно было бы попробовать. Но я боюсь, что немедленно погибнет в катастрофе поезда или под налетом российской ракеты. Еще что-нибудь произойдет. И будет записан в пантеон героев».
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