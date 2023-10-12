«Осуществить мечту моего отца». Белоруска рассказала, почему поступила в Военную академию

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Банет, курсант 4-го курса факультета связи и автоматизированных систем управления УО «ВАРБ»:

Для меня первым делом – это было осуществить мечту моего отца, который в свое время не смог стать военным по своим причинам. Также мой крестный отец связан с военной сферой. Видя его все время в форме, мне казалось, что офицер – это не просто человек, а человек с большой буквы. Мне хотелось быть таким, как он.

Сергей Парчевский:

Как вы считаете, девушкам, которые посвящают свою профессиональную деятельность служению в рядах Вооруженных Сил, спутника жизни нужно из этой же категории мужчин выбирать?

Анастасия Банет:

Я бы не советовала, потому что это очень сложно, когда оба человека в семье связаны военной службой или же просто в силовых структурах. Потому что все же большую часть времени приходится уделять работе и службе. Но сердцу не прикажешь, как говорят, поэтому каждый находит свою половинку там, где ему нужно.

Сергей Парчевский:

Но если будет, главное, чтобы по званию был выше, потому что иначе в семье могут, конечно же, быть недопонимания.

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