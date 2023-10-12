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Спарринги с четырьмя противниками. Где проходят испытания на краповый берет?

12 октября 2023 19:48
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Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Для тех мальчишек, кто в перспективе тоже мечтает заполучить право носить краповый берет, можете какие-то основные назвать требования? Сколько нужно пробежать, подтянуться, отжаться, проплыть – может быть, самое основное?

Спарринги с четырьмя противниками. Где проходят испытания на краповый берет?-1

Даниил Белькевич, курсант 3-го курса факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь:
Да, конечно, легко. Квалификационные испытания можно пройти во внутренних войсках либо при поступлении на факультет внутренних войск со второго курса. Так как курсанты первого курса еще менее подготовлены физически. Первый этап включает в себя: три километра нужно пробежать за 12 минут, то есть выбежать на третий спортивный военный разряд, подтянуться 16 раз, пробежать комбинированную полосу, которая военная полоса, за 2 минуты 12 секунд. Следующее – это выполнить приемы рукопашного боя, самостраховки и прыжок в окно. Это все оценивается в комплексе. Если кандидат выполнит все данные требования на отлично, его допускают ко второму и третьему этапу. Это марш-бросок 15 километров, с дальнейшим выполнением упражнения стрельб. Последний этап – это спарринги 12 минут с четырьмя противниками, которые уже сдали на краповый берет, то есть с обладателями. Вот такие требования предъявляются к квалификационным испытаниям на право ношения крапового берета.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Парчевский # Фотофакт

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