Спарринги с четырьмя противниками. Где проходят испытания на краповый берет?

Любой народ нуждается в защите своих интересов. Чем сильнее и мощнее государство, тем больше разнообразных органов и ведомств требуется для поддержания порядка внутри страны и на внешнем контуре. О престиже службы в силовых структурах Беларуси поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Для тех мальчишек, кто в перспективе тоже мечтает заполучить право носить краповый берет, можете какие-то основные назвать требования? Сколько нужно пробежать, подтянуться, отжаться, проплыть – может быть, самое основное?