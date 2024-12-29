Кулик рассказал о ликвидации последствий июльских ураганов и поздравил с наступающим Новым годом. Интервью

Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах. Интервью с министром лесного хозяйства в программе «Неделя» на СТВ.
Как проходит восстановление белорусского леса после июльских ураганов?
Ольга Коршун, СТВ:
Александр Антонович, летом прошла стихия, ураган прошелся по нашим лесам. Мы видели, какой ущерб был нанесен, и глава государства посещал наиболее пострадавшие регионы, районы и ставил определенные задачи. Как проходит лесовосстановление, насколько справились, возможно, нужна какая-то дополнительная сила, помощь?
Александр Кулик:
Из тех объемов, которые мы запланировали, 13 тысяч гектаров, которые по лесорастительным условиям подходят для лесовосстановления, 5,5 тысячи гектаров мы сделали осенью в рамках акции «Дай лесу новое жыццё». Остается порядка 7-7,5 тысячи. Мы постараемся их, естественно, весной восстановить. Мы рассчитываем на общественность и весной мы эти работы надеемся завершить.
Ольга Коршун:
Была объявлена общереспубликанская акция «Дай лесу новое жыццё». Много белорусов участвовали в акции и высшие должностные лица также присоединились. Как оцените ее результат?
Александр Кулик:
По нашим подсчетам, приняли участие в акции 80 тысяч. Считаем, что цель акции, которая была объявлена, была достигнута.
Поздравления министра лесного хозяйства с наступающим Новым годом
Ольга Коршун:
Мы встречаемся буквально за несколько дней до Нового года. Пару слов и для работников отрасли, и для наших телезрителей.
Александр Кулик:
Что касается работников отрасли, то, конечно, я очень благодарен всем и каждому, потому что нас 35 тысяч, это огромная армия работников лесной охраны, перерабатывающей промышленности за тот труд, который они внесли, особенно людям, которые работали и работают на разработке ветровально-буреломных лесосек, находятся вдали от дома, от семьи. Это дорогого стоит. Поэтому столько и госнаград Президент, как никогда, в этом году, наградил наших работников. Ну а что хочется пожелать, это, конечно, мирного неба каждому, над нашей страной, над каждым домом, счастья в каждый дом, производственных успехов, ну и чтобы новый год был ничем не хуже, чем этот. Всего хорошего.
Ольга Коршун:
Спасибо большое за интервью и за поздравления.
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