Кулик рассказал о ликвидации последствий июльских ураганов и поздравил с наступающим Новым годом. Интервью

Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах. Интервью с министром лесного хозяйства в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Александр Антонович, летом прошла стихия, ураган прошелся по нашим лесам. Мы видели, какой ущерб был нанесен, и глава государства посещал наиболее пострадавшие регионы, районы и ставил определенные задачи. Как проходит лесовосстановление, насколько справились, возможно, нужна какая-то дополнительная сила, помощь?

Александр Кулик:

Из тех объемов, которые мы запланировали, 13 тысяч гектаров, которые по лесорастительным условиям подходят для лесовосстановления, 5,5 тысячи гектаров мы сделали осенью в рамках акции «Дай лесу новое жыццё». Остается порядка 7-7,5 тысячи. Мы постараемся их, естественно, весной восстановить. Мы рассчитываем на общественность и весной мы эти работы надеемся завершить.

Ольга Коршун:

Была объявлена общереспубликанская акция «Дай лесу новое жыццё». Много белорусов участвовали в акции и высшие должностные лица также присоединились. Как оцените ее результат?

Александр Кулик:

По нашим подсчетам, приняли участие в акции 80 тысяч. Считаем, что цель акции, которая была объявлена, была достигнута.