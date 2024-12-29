Рекорд в истории деревообработки! Кулик поделился достижениями Минлесхоза за 2024-й

Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах.

Ольга Коршун, СТВ: В первую очередь хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. И в новом году у нас появится вот такой большой красивый выставочный центр. Мы находимся в секторе «Красивая Беларусь», где в том числе представлено достижение нашего лесного хозяйства. И хочется в связи с этим спросить, как завершаете этот год?

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Большое спасибо за поздравление, я тоже поздравляю вас, всю команду СТВ. Год завершается, считаю, для лесной отрасли хорошо. Основные наши направления охраны леса, первое – это от пожаров, вредителей и болезней. Благодаря внедрению автоматизированной системы видеонаблюдения, я подчеркиваю, это первая страна в Европе, которая внедрила эту систему, в этом году мы работали, порядка 60 % пожаров было обнаружено этой системой. И как результат – у нас 411 случаев возникновения лесных пожаров, 283 гектара. Это один из самых минимальных показателей за 5-10 лет. Второе направление – лесовосстановление. 27 тысяч гектаров леса создано нового. Что касается показателей финансово-экономических, производственных, за неделю до завершения года мы на экспорт поставили миллион кубометров пиломатериалов.

Ольга Коршун:

Да, это рекорд.

Александр Кулик:

Это рекорд вообще в истории деревообработки в системе Министерства лесного хозяйства. За этим показателем что стоит? Вовлечение в оборот древесины, раз. Семь тысяч работающих на наших деревообрабатывающих цехах, два. Это заработная плата, это налоги. Ну, и 200 миллионов долларов в страну. Это, я скажу, хороший вклад лесного хозяйства в копилку страны.