На дома из белорусского дерева выстраиваются очереди! О ценах и спросе рассказал Александр Кулик
Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах.
Интервью с министром лесного хозяйства в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун:
В этом году вы освоили новый вид продукции. Это деревянные дома. Один из таких домов представлен на выставке. Я предлагаю туда зайти, посмотреть, что там внутри. Тем более нам говорили, что там дом полностью готов. Заезжай, живи.
Александр Кулик:
Да, это в прошлом году, извините за нескромность, была моя идея, поддержанная премьер-министром, а посыл дал Президент – когда-то сказал на одном из совещаний, что леса много, а домика из дерева не можем построить. Вот, в принципе, мы взялись за эту идею. Кто-то скептически, кто-то оптимистически.
Ольга Коршун:
И вот такие домики появились.
Александр Кулик:
Да, вот результат, так сказать, нашей мысли, воплощенной в дела. Вот этот домик из сухого бруса, они немножко дороже. Все относительно. 11 на 7 – 47 тысяч. Это имеется в виду чисто элементы деревянные. Если мы сюда, как здесь мы демонстрируем, кровля металлочерепица, окна, двери, он уже становится стоимостью 63 тысячи.
Ольга Коршун:
Но такие домики вообще заходят белорусам? Сколько продали? Есть ли очереди? Говорят, что прям в очереди стоят на дома.
Александр Кулик:
У нас есть несколько вариантов. Пользуются спросом классический, из оцилиндрованного бруса, сырой. 10 на 10. он стоит 30 тысяч. Дачный домик, который 7 на 8, стоит 18 тысяч. Они не то что заходят, за ними действительно стоит очередь, поэтому мы объявили конкурс, и еще буквально с нового года начнется поставка оборудования еще 9 производств. Запустим, премьер-министр поддержал, есть постановление правительства, это кредитование на белорусские товары. Это серьезно сыграло, такой спрос.
Ольга Коршун:
Хочется пройти по домику.
Александр Кулик:
Теплопроводность его проверена. Два бруска 75 на 75 плюс утеплитель 150 миллиметров. И он проходит по всем стандартам, а тем более белорусская зима, сегодня на улице плюс 5. Плюс мы рассматриваем вариант, здесь мы демонстрируем пеллетный котел. Многие населенные пункты, дачные товарищества, электроотопление. Поэтому мы гарантируем, что в этом доме будет минимальный расход тепловой энергии. И демонстрируем… Все здесь белорусское. Мебель белорусская, холодильник, бытовая техника белорусская, мы хотим показать гражданам нашим, это в том числе и развитие Беларуси за последние 30 лет: какая бытовая техника белорусская, какая мебель. Здесь нет ничего импортного!
Ольга Коршун:
Даже газеты наши.
Александр Кулик:
И котлы тоже сейчас – готовится указ Президента – чтобы стимулировать потребление пеллет. На котлы будет 40 % дотации с бюджета.