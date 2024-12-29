На дома из белорусского дерева выстраиваются очереди! О ценах и спросе рассказал Александр Кулик

Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах. Интервью с министром лесного хозяйства в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун:

В этом году вы освоили новый вид продукции. Это деревянные дома. Один из таких домов представлен на выставке. Я предлагаю туда зайти, посмотреть, что там внутри. Тем более нам говорили, что там дом полностью готов. Заезжай, живи.

Александр Кулик:

Да, это в прошлом году, извините за нескромность, была моя идея, поддержанная премьер-министром, а посыл дал Президент – когда-то сказал на одном из совещаний, что леса много, а домика из дерева не можем построить. Вот, в принципе, мы взялись за эту идею. Кто-то скептически, кто-то оптимистически. Ольга Коршун:

И вот такие домики появились. Александр Кулик:

Да, вот результат, так сказать, нашей мысли, воплощенной в дела. Вот этот домик из сухого бруса, они немножко дороже. Все относительно. 11 на 7 – 47 тысяч. Это имеется в виду чисто элементы деревянные. Если мы сюда, как здесь мы демонстрируем, кровля металлочерепица, окна, двери, он уже становится стоимостью 63 тысячи.

Ольга Коршун:

Но такие домики вообще заходят белорусам? Сколько продали? Есть ли очереди? Говорят, что прям в очереди стоят на дома. Александр Кулик:

У нас есть несколько вариантов. Пользуются спросом классический, из оцилиндрованного бруса, сырой. 10 на 10. он стоит 30 тысяч. Дачный домик, который 7 на 8, стоит 18 тысяч. Они не то что заходят, за ними действительно стоит очередь, поэтому мы объявили конкурс, и еще буквально с нового года начнется поставка оборудования еще 9 производств. Запустим, премьер-министр поддержал, есть постановление правительства, это кредитование на белорусские товары. Это серьезно сыграло, такой спрос.