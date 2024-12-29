Кулик: волна популярности искусственных ёлок прошла! Что предлагает отечественный лесхоз?

Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах.

Интервью с министром лесного хозяйства в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Наши лесхозы выращивают елки, помогают белорусам купить красавиц зеленых, пышных, натуральных. Они пользуются еще популярностью? Потому что заходишь в магазин, там тоже большой выбор елок.