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Кулик: волна популярности искусственных ёлок прошла! Что предлагает отечественный лесхоз?

29 декабря 2024 17:34
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Съемочная группа СТВ встретилась с министром лесного хозяйства. Александр Кулик пригласил посетить стенд Министерства, где собрали настоящий деревянный дом, в котором можно при желании даже жить. Там есть все – от света и воды до уютного дивана и новогодней елочки. В 2024 году лесхозы впервые представили выставочные образцы таких домиков, и на них уже стоит очередь. Будут ли расширять производство, как справились с последствиями июльского урагана и что почем на елочных базарах. 

Интервью с министром лесного хозяйства в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Наши лесхозы выращивают елки, помогают белорусам купить красавиц зеленых, пышных, натуральных. Они пользуются еще популярностью? Потому что заходишь в магазин, там тоже большой выбор елок.

Кулик: волна популярности искусственных ёлок прошла! Что предлагает отечественный лесхоз?-2

Александр Кулик:
Волна на искусственные уже прошла. Уже мы видим, согласно спросу, что опять живые ели пользуются спросом. Мы их вырубаем только там, где идет плановая рубка или плантации новогодних елей. Поэтому здесь ущерба нет никакого. 105 тысяч елей продано на сегодня, на утро. Из них 6 тысяч в кадках, плюс 7 тысяч букетиков. Мы берем на вырубках веточки. Наши работники в лесничестве красиво делают такие веночки, букетики. Поэтому мы хотим, чтобы вот такие красавицы...

Ольга Коршун:
А что по цене?

Александр Кулик:
Ель стоит сегодня от 20 до 60 рублей. То есть вполне демократичная цена. Лесхозы способны обеспечить всех желающих настоящими новогодними елями, живыми красавицами по доступным ценам.

# Государственная лесная политика # Ольга Коршун # Александр Кулик # Новый год # Интервью

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