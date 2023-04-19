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Елена Шишкина: коллективный Запад вносит в список террористов учителей, врачей

19 апреля 2023 19:06
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусскую помощь жителям Донбасса и реконструкцию дорог в Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

Елена Шишкина: коллективный Запад вносит в список террористов учителей, врачей-1

Елена Шишкина, депутат Народного Совета ДНР:
Знаем мы об идее ввести санкции в отношении президента Беларуси. Что я могу сказать? Украина, коллективный Запад вносят в список террористов учителей, врачей – людей, которые помогают здесь поддерживать жизнедеятельность, помогают людям не умереть от голода, болезней. Вы представляете себе акушерку, которая принимает маленького ребенка в новую жизнь, в этот мир – и от этого она террористка. Это политические игры. Мне очень жаль, что некоторая часть, хоть и маленькая, тем не менее низкоинтеллектуальная часть жителей Беларуси ведется на эти лозунги. Я думаю, что они должны посмотреть на историю с Украиной, посмотреть, до чего привела эта диктовка Запада и очень сильно задуматься о своем будущем, а главное – о будущем своей Отчизны.

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# Санкции # общество # Фотофакт

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