Это знаковый подарок к юбилею Победы – Лукашенко на открытии Минского международного выставочного центра

Великий и священный для всех нас день – 9 Мая. Уже завтра мы будем салютовать в честь тех, кто на фронтах Великой Отечественной отвоевал мир и спокойствие на нашей земле. Это была не просто война. Это была не просто Победа. Наше поколение не имеет никакого права на забвение, преуменьшение или пренебрежение этим подвигом. Главная выставка страны, посвященная 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, развернулась 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало работы этой экспозиции знаменует официальное открытие Минского международного выставочного центра. Участие в церемонии принимает Президент. Александр Лукашенко заявил, что с появлением этого центра в Минске открывается новая страница летописи суверенной Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это знаковый подарок к юбилею Великой Отечественной войны. В его основе – лучший мировой опыт и самые передовые технологии. Должен вам сказать, что рисовали, чертили – все это делали иностранные товарищи, но воплотили в жизнь белорусы. Молодцы! Значит, умеем! Наши люди с этим справились достойно. Уникальное выставочное пространство готово к проведению мероприятий любого уровня и позволяет через высокие технологии увидеть себя, увидеть со стороны. Такой масштабный проект – это запрос времени. Откуда он начинался, я уже вам сказал. Мы ведь с вами покорили космос, спутники запускаем, создаем самые большие в мире карьерные самосвалы, электробусы, беспилотные летательные аппараты и многое другое. Кто из вас это видел? В комплексе даже мне это не показывали, в комплексе, хотя каждый проект я одобрял отдельно. А вот в комплексе посмотреть – от БПЛА до самого серьезного самосвала в 400 тонн, которые мы сделали единственные в мире – никто! А кто знает, что у нас эти огромные самосвалы уже электромобилями стали? На газомоторном топливе мы выпускаем. Почти никто. А мы должны белорусам это показывать, что это сделали мы, а некоторые вещи – только мы, на уровне мировых стандартов.

Завершить все работы в комплексе и открыть его к 9 Мая было поручением Президента. Общая площадь комплекса – более 37 тысяч квадратных метров. Здесь расположено девять конференц-залов и два больших выставочных павильона, где зимой прошла с успехом выставка «Моя Беларусь». Глава государства сегодня осмотрит новую выставку, приуроченную к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Масштаб экспозиции впечатляет: более четырех тысяч квадратных метров редких артефактов, многие из которых ранее не были представлены широкой публике. Композиционный центр выставки – площадь Победы в миниатюре. Вокруг нее разворачивается рассказ о судьбе страны в годы войны. Семь разделов ведут посетителей по историческим этапам трагедии и подвига советского народа: от первых дней вторжения и героизма защитников Брестской крепости до победного освобождения. Рядом с исторической частью расположена выставка достижений отечественного оборонного комплекса, которую посещает глава государства.

Президент знакомится с работой выставки, также главе государства доложили о ходе строительства комплекса «Северный Берег». Подробности – в следующих выпусках. На площадке выставочного центра работает выездная студия СТВ. Она будет задействована и в праздничные эфиры 9 Мая. Наши корреспонденты уже успели пообщаться с администрацией Минского международного выставочного центра, прежде всего о том, какие возможности этой площадки и как посетителям можно ознакомится с масштабной экспозицией.