Кухарев о сотрудничестве с Россией: «Видим перспективы по очень многим направлениям»

Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москву объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Минск и Минская область – крупнейшие партнеры России на территории нашей страны. Это неудивительно, между белорусской столицей и городами страны-соседки заключено порядка 50 многопрофильных партнерских соглашений, а почти треть городов-побратимов Минска российские. На нашей карте с каждым годом появляется все больше таких точек. Этой осенью список пополнили Омск и Сочи. Побратимские отношения – ключ к открытию многих новых дверей. Взаимопомощь, обмен опытом, совместные проекты, инвестиции и деловые связи – это далеко не все преимущества.