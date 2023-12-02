Кухарев о сотрудничестве с Россией: «Видим перспективы по очень многим направлениям»
Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москву объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Минск и Минская область – крупнейшие партнеры России на территории нашей страны. Это неудивительно, между белорусской столицей и городами страны-соседки заключено порядка 50 многопрофильных партнерских соглашений, а почти треть городов-побратимов Минска российские. На нашей карте с каждым годом появляется все больше таких точек. Этой осенью список пополнили Омск и Сочи. Побратимские отношения – ключ к открытию многих новых дверей. Взаимопомощь, обмен опытом, совместные проекты, инвестиции и деловые связи – это далеко не все преимущества.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Омск – это промышленно развитый город, который работает по очень многим направлениям. Сегодня мы отработали и видим перспективы по очень многим направлениям деятельности – это в вопросах промышленности, химической промышленности, сельскохозяйственных, медицины, здравоохранения, образования. То есть сегодня, я думаю, подписание такого соглашения даст толчок в первую очередь для того, чтобы мы активизировали работу.
Сергей Шелест, мэр Омска (Россия):
У нас ведется совместный обмен товарами из Минска. Легкая промышленность, текстильная промышленность, техника различная – сельскохозяйственная, дорожная и для уборки улиц. Также мы наметили большие планы по культурному обмену, в образовании и спорте.
Такая крепкая дружба приносит свои плоды. В первом полугодии 2023 года товарооборот Минска и России составил 7,7 миллиарда долларов, темпы роста – почти 130 %. Однако нашу столицу с соседями связывает нечто большее, чем цифры и высокая динамика – это общая многовековая история и нерушимые связи, которые со временем становятся только сильнее.
Подробнее о сотрудничестве Беларуси и России смотрите в видеоматериале.
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