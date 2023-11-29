Лазаревич: «Россия – огромный регион, где мы можем присутствовать любыми видами товара»
Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москва объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Много проектов, которые нам понравились
Екатерина Забенько, СТВ:
Важно взаимодействие на уровне районов в том числе. Они хоть и маленькие вроде бы, такие административные единицы, но в целом подтягивают существенно товарооборот в том числе.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
В этих маленьких единицах очень большие, крупные промышленные предприятия. Конечно же, мы когда закрепляли регион – это же не значит, что они не могут работать с другими. Но за эти они ответственны. Вы знаете, когда чувствуешь меру ответственности, немножко по-другому начинаешь относиться. Более внимательно изучаешь тот регион: чем мы можем быть полезны, почему нас закрепили за этим либо иным регионом. Поэтому хорошая динамика есть. Это действительно хорошая практика. Мы узнаем друг о друге больше. Мы тоже учимся у Российской Федерации. У регионов очень много проектов, которые нам очень понравились, и мы бы хотели их воплотить у нас, на территории города Минска.
Была в Екатеринбурге, очень чистый и аккуратный город. Очень теплые, хорошие взаимоотношения, конкретные с частным бизнесом. Нас провели по таким интересным проектам, которые вовлекают районы города не очень активные, например, в какую-то коллаборацию с общепитом. У них есть огромные районы, где они массу запускают туда субъектов, которые готовят различные кухни мира. Это так интересно действительно. У нас такого проекта еще нет, мы его вынашиваем. Но мы смотрим и учимся в том числе у них.
Что касается Нижнего Новгорода, это тоже замечательный город. Мы были у них на праздновании Дня города, посмотрели, насколько они обновились к юбилейной дате. Учимся, двигаемся, развиваемся совместно. Российская Федерация – огромный регион, где мы можем присутствовать любыми видами товара. Мы можем прирастать каждый год с чем-то новым.
Направление выбрано правильно
Екатерина Забенько:
Максим Олегович, какой опыт вы из Минска увезете в Екатеринбург?
Максим Топорков, заместитель главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга (Россия):
Безусловно, посещая чужой город, другое государство, мы видим различные подходы к организации вроде бы идентичных задач. Те решения, которые применяются, – мы видим немножко разные подходы. Конечно, они бросаются в глаза. В этот визит очень мне понравилась организация работы музеев при школах Советского района. Я думаю, что эта работа налажена во всех школах, но мы смотрели опыт Советского района. Наша делегация осталась довольна, когда во взаимодействии с ребятами и родителями с помощью каких-то шефов получаются замечательные музейные комнаты. Безусловно, мы понимаем, что направление выбрано правильно, и какие-то идеи, конечно же, будут подсмотрены. Мы побывали в 30-й поликлинике, пообщались с главным врачом, поделились опытом работы. Мне очень задело душу, что тоже попробуем реализовать, – это организация концертов в поликлинических отделениях.
Екатерина Забенько:
У нас все очень душевно, конечно.
Максим Топорков:
Такая интересная форма мне задела сердце.
Каждая дорожная карта предусматривает ряд проектов и мероприятий
Александра Иговина, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
Я бы хотела отметить, что мы раньше очень плотно сотрудничали, особенно в сфере образования с Екатеринбургом. Даже в 2023 году – в Год мира и созидания – наши коллеги из Екатеринбурга поучаствовали в нашем проекте «Педагоги Советского района – детям о войне». Ребята и учителя были приятно удивлены активности, которую выразил Екатеринбург в этом проекте, мы благодарны. Я уверена, что в следующие года мы будем придумывать более новые проекты. Уже сегодня подписаны дорожные карты между 17 учреждениями образования, то есть школа – школа, Советский район – Чкаловский район Екатеринбурга. Каждая дорожная карта предусматривает ряд проектов, мероприятий – это круглые столы, выставки и посещения.
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