Лазаревич: «Россия – огромный регион, где мы можем присутствовать любыми видами товара»

Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москва объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Много проектов, которые нам понравились Екатерина Забенько, СТВ:

Важно взаимодействие на уровне районов в том числе. Они хоть и маленькие вроде бы, такие административные единицы, но в целом подтягивают существенно товарооборот в том числе.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В этих маленьких единицах очень большие, крупные промышленные предприятия. Конечно же, мы когда закрепляли регион – это же не значит, что они не могут работать с другими. Но за эти они ответственны. Вы знаете, когда чувствуешь меру ответственности, немножко по-другому начинаешь относиться. Более внимательно изучаешь тот регион: чем мы можем быть полезны, почему нас закрепили за этим либо иным регионом. Поэтому хорошая динамика есть. Это действительно хорошая практика. Мы узнаем друг о друге больше. Мы тоже учимся у Российской Федерации. У регионов очень много проектов, которые нам очень понравились, и мы бы хотели их воплотить у нас, на территории города Минска. Была в Екатеринбурге, очень чистый и аккуратный город. Очень теплые, хорошие взаимоотношения, конкретные с частным бизнесом. Нас провели по таким интересным проектам, которые вовлекают районы города не очень активные, например, в какую-то коллаборацию с общепитом. У них есть огромные районы, где они массу запускают туда субъектов, которые готовят различные кухни мира. Это так интересно действительно. У нас такого проекта еще нет, мы его вынашиваем. Но мы смотрим и учимся в том числе у них. Что касается Нижнего Новгорода, это тоже замечательный город. Мы были у них на праздновании Дня города, посмотрели, насколько они обновились к юбилейной дате. Учимся, двигаемся, развиваемся совместно. Российская Федерация – огромный регион, где мы можем присутствовать любыми видами товара. Мы можем прирастать каждый год с чем-то новым. Направление выбрано правильно Екатерина Забенько:

Максим Олегович, какой опыт вы из Минска увезете в Екатеринбург?

Максим Топорков, заместитель главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга (Россия):

Безусловно, посещая чужой город, другое государство, мы видим различные подходы к организации вроде бы идентичных задач. Те решения, которые применяются, – мы видим немножко разные подходы. Конечно, они бросаются в глаза. В этот визит очень мне понравилась организация работы музеев при школах Советского района. Я думаю, что эта работа налажена во всех школах, но мы смотрели опыт Советского района. Наша делегация осталась довольна, когда во взаимодействии с ребятами и родителями с помощью каких-то шефов получаются замечательные музейные комнаты. Безусловно, мы понимаем, что направление выбрано правильно, и какие-то идеи, конечно же, будут подсмотрены. Мы побывали в 30-й поликлинике, пообщались с главным врачом, поделились опытом работы. Мне очень задело душу, что тоже попробуем реализовать, – это организация концертов в поликлинических отделениях. Екатерина Забенько:

У нас все очень душевно, конечно. Максим Топорков:

Такая интересная форма мне задела сердце. Каждая дорожная карта предусматривает ряд проектов и мероприятий