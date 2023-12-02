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Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси

02 декабря 2023 15:05
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По предварительным прогнозам синоптиков, первая неделя зимы ожидается морозной. Температура воздуха будет постепенно понижаться как в дневные, так и в ночные часы. Такого количества осадков, как на прошлой неделе, не предвидится, однако без снега не обойдется, рассказали в программе «Плюс-минус».

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-1

Доберется настоящая климатическая зима и до юго-западной части республики. Там средняя температура воздуха составит -4...-6 °C мороза – днем и до -8...-10 °C ночью. Жителям северной части страны стоит быть готовыми к по-настоящему суровым морозам в ночные часы – до -21 °C. И до -9...-13 °C днем. По большей части республики пройдет небольшой снег и осадки в смешанной фазе. В отдельных регионах они будут сопровождаться сильным порывистым ветром.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-4

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-6

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-8

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-10

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-12

Без снега не обойдётся. Прогноз синоптиков на первую неделю зимы в Беларуси-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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