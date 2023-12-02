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Водители Беларуси получили первые штрафы за использование летних шин

02 декабря 2023 13:57
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Первые штрафы получили водители автомобилей, которые выезжают на дороги на несоответствующих сезону колесах. Зимние шины на них обязательны с декабря по март. За выполнением этого пункта правил сотрудники ГАИ следят особенно пристально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители Беларуси получили первые штрафы за использование летних шин-1

Недобросовестным водителям для начала грозит штраф в 37 рублей (одна базовая величина). За повторное нарушение в течение года – до 185 рублей. Как показывают итоги первых рейдов ГАИ, большинство владельцев автомобилей придерживаются правил. Опытные водители к холодному сезону подготовились заранее и переобули свой транспорт еще до первых морозов.

Водители Беларуси получили первые штрафы за использование летних шин-4

Резину сменила еще недели три назад, снега еще не было, но уже была минусовая чуть-чуть температура. Резину сменили, машину подготовили к зиме, поэтому мы – за безопасную езду.

Водители Беларуси получили первые штрафы за использование летних шин-7

До того как начинается первый снег, резина должны быть уже заменена. Как минимум должна быть с протектором хорошим. Резина должна быть без булок, которая на дороге вас не оставит где-то со спущенными колесами и с эвакуатором. Потому что и так на дорогах пробки и необходимо быть уверенными и в себе, и в соседях, которые рядом с вами на дороге.

Подобные рейды инспекторы ГАИ регулярно проводят по всей стране. Наличие зимних шин на автомобилях будут проверять до марта.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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