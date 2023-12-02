Госпомощь до 2600 рублей. На какую поддержку могут рассчитывать инвалиды в Беларуси?

3 декабря в Беларуси отмечается День инвалидов, и этим людям жизнь преподнесла серьезные испытания. И сегодня им важно чувствовать себя наравне со всеми. Полноценное участие людей с инвалидностью в жизни общества, защита их прав, а также вовлечение как можно большего количества понимающих людей – вот главный посыл этого ежегодного события.

Юр ий Царев, ведущий : Наталья Геннадьевна, понятное дело, что инвалидность – это то, что может прийти в дом каждого, тут уже никто не застрахован. Тем не менее люди, которые уже получили инвалидность, о них заботится государство и как государство заботится о таких людях? На что могут претендовать семьи, где есть дети с инвалидностью?

Наталья Игнатович, заместить председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:

В Минской области почти 93 тысячи инвалидов. Причем от общей численности населения Минской области – почти 6,5 %. Из 93 тысяч инвалидов – 7 % дети-инвалиды. Поэтому сегодня выстроена серьезная система государственной поддержки: начиная от пенсий социальных, государственных пособий, в семье, где есть несколько деток и один из детей имеет инвалидность, государственная поддержка может достигать до 2 600 рублей с учетом нескольких видов выплат пособий. То есть предусмотрены на каждого ребенка в этой семье доплаты с учетом того, что в семье есть ребенок-инвалид.

У нас в стране семья, где рождается ребенок с проблемами здоровья, эта семья подхватывается с самого рождения. Очень серьезно выстроена система межведомственного взаимодействия между медициной, образованием и соцзащитой. И под патронаж семье начинает оказываться помощь с центров раннего развития медицины. Также с самого раннего детства в ЦКРОиРах эта семья ставится на учет, также ИПР (индивидуальная программа реабилитации) передается в органы соцзащиты. И уже семья, воспитывающая ребенка-инвалида, обращается в наш территориальный центр социального обслуживания, и там оказываются всевозможные виды помощи.