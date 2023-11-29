Андрей Шершень: людей явно больше, чем на личных приёмах. Вот как проходит единый день депутата
Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москва объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
В Минске нет предприятий и организаций, которые так или иначе не связаны с Россией. В нашей рубрике «Выполняем обещания» Андрей Шершень – депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора «Белэнерго». Как обеспечить заряд энергии коллективу и помогать избирателям?
«Энергия – это мы» – слоган производственного объединения «Белэнерго», заместителем руководителя которого является Андрей Шершень. Однажды он почувствовал в себе этот запал помогать людям в решении многих вопросов. Теперь наряду с рабочими совещаниями в графике депутата Шершеня общение с людьми, которые поверили в силу власти на местах.
Андрей Шершень, депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго»:
Единый день депутата – это новая форма общения. Она как раз таки показала, что явно верят, потому что количество людей, приходящих на единые дни депутата очень приличное, явно больше, чем на личных приемах.
Александр Лазаревич, начальник управления сбыта ГПО «Белэнерго»:
Он такой руководитель, который не оставляет шанса для нерешения вопроса. Все вопросы будут решены. Когда человек руководитель, он руководитель во всем, независимо от того руководитель он на работе, как депутат или где-либо.
Андрей Петрович уверен, что предстоящая электоральная кампания в новом формате пройдет для избирателей максимально понятно и доступно. Сегодня все по достоинству оценивают важность своего выбора и ответственно подходят к изучению нюансов единого дня голосования.
Подробнее о депутате Андрее Шершене смотрите в видеоматериале.
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