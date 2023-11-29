Андрей Шершень: людей явно больше, чем на личных приёмах. Вот как проходит единый день депутата

Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москва объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

В Минске нет предприятий и организаций, которые так или иначе не связаны с Россией. В нашей рубрике «Выполняем обещания» Андрей Шершень – депутат Мингорсовета, заместитель генерального директора «Белэнерго». Как обеспечить заряд энергии коллективу и помогать избирателям? «Энергия – это мы» – слоган производственного объединения «Белэнерго», заместителем руководителя которого является Андрей Шершень. Однажды он почувствовал в себе этот запал помогать людям в решении многих вопросов. Теперь наряду с рабочими совещаниями в графике депутата Шершеня общение с людьми, которые поверили в силу власти на местах.