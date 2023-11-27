«Экспорт увеличился более чем в 2 раза». С какими городами России активно сотрудничает Минск?

Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой. Минск и Москва объединяют не только общие интеграционные интересы, но даже дни рождения. Всего статус побратимов в столице Беларуси имеют 10 российских городов. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Как строятся и развиваются отношения Минска и российских регионов? Рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Складываются плодотворные и эффективные взаимоотношения Екатерина Забенько, СТВ:

С какими городами и регионами России складываются наиболее плодотворные и эффективные взаимоотношения?

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Со всеми городами России складываются хорошие, теплые отношения. Екатерина Забенько:

Ожидаемый ответ. Надежда Лазаревич:

Можем сказать о том, что есть драйверы взаимоотношений, с которыми больше, наверное, может быть, мы часто общаемся либо у нас больше экономические плотные взаимоотношения. Конечно же, это Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Омск. У нас новый побратим, но очень мы сейчас активно общаемся во всех направлениях. Я хочу сказать, что Нижний Новгород, Новосибирск – это тоже те регионы, которые к нам крайне часто приезжают, и мы близки во взаимоотношениях в части экономики. У нас есть совместные предприятия, взаимоотношения в части культуры и, конечно же, обмен в части образования, здравоохранения тоже присутствует.

Надежда Лазаревич:

Я хочу сразу акцентировать внимание, что взаимоотношение местных органов власти способствует движению, экспортных отгрузок любого вида продукции. Потому что когда с той стороны ищут через кого, как лучше сделать, консультация – конечно же, мы сопровождаем и потом становимся гарантом того, что будет отгружено своевременно и качественно. Анализировали экспорт товаров Минска в регионы Российской Федерации Екатерина Забенько:

Какие еще направления сотрудничества интересны сегодня россиянам? Давайте на примере Советского района, вашего личного опыта.

Александра Иговина, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Я могу сказать, что в 2022 году Мингорисполком закрепил за Советским районом 9 регионов Российской Федерации. К сожалению, Екатеринбург не попал в этот список. Вместе с тем наша десятилетняя дружба не прекратилась, мы продолжаем сотрудничество с этим регионом. Но с 2022 года активно начали взаимодействовать с регионами Российской Федерации, которые для нас совершенно на «вы» – например, Амурская область, город Благовещенск. Я все-таки как экономист хотела бы оперировать немножко цифрами. Мы анализировали экспорт товаров Минска в регионы, которые закреплены за нами. Так вот, по итогам 9 месяцев 2022 года, в общем-то, мы неплохо шли по всем регионам, просела только Амурская область. Мы посмотрели год спустя, экспорт увеличился более чем в два раза. Хотите – верьте, хотите – нет, но так оно и есть. Работать в плане налаживания экономических связей