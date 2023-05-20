Православные верующие отмечают явление Жировичской иконы Божией Матери

Новости Беларуси. Православные верующие сегодня, 20 мая, празднуют явление одной из главных христианских святынь – чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Успенском соборе Жировичского монастыря ежегодно в этот день проходит торжественный молебен.

В этот день в храме всегда многолюдно, верующие приезжают со всех уголков не только нашей страны, но и зарубежья, чтобы прикоснуться к уникальной святыне. Происхождение этого образа неизвестно, икона явилась миру, причем дважды. Впервые ее увидели пастухи на ветвях груши, после чего долгое время она хранилась в храме. Но во время пожара исчезла. А через некоторое время дети увидели в небесном сиянии женщину, которая сидела на камне и держала в руках ту самую икону. В последствие этот камень был освящен в качестве святого престола успенской церкви. А Жировичская икона прославилась чудесами.

Екатерина Лялько, жительница Минска:

Очень всегда это торжественно, всегда стараемся попасть в этот день в Жировичи. Потому что праздник не только местный, но и всей Беларуси, всего христианского мира, я бы сказала. Образ этот удивительный, нигде такого больше нет. Такого маленького, нерукотворного… С праздником всех.