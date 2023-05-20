Выпустила первый рассказ по настоянию издателя. Белоруска рассказала, почему решила написать книгу

Никогда не поздно, никогда не рано – это девиз современных людей. Но как часто мы сталкиваемся со стереотипами: куда ты лезешь в своем возрасте или такая молодая, а уже начальник? Это все эйджизм. О том, почему многим свойственно шаблонное мышление, как достойно дать отпор и строить жизнь мечты, несмотря на цифры в паспорте, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Кузнецова, директор продюсерского центра, писатель:

Если бы мне пять лет назад сказали: «Алеся, ты хочешь написать книгу?», я бы сказала: «Вы что, с ума сошли? У меня концерты, фестивали. Вообще нет!» Но наступил момент, когда я поняла, что я чего-то хочу. То есть вот концерты, вот трое сыновей выросли, вот у нас прекрасная семья с мужем, но мне чего-то не хватает. Я начала искать чего? Я не сразу нашла писательство. Но через несколько других курсов я пришла к «Академии писателей» не для того, чтобы писать, а для того, чтобы мне было интересно. Я думала, это мое хобби. В 2023 году я выпустила свой первый рассказ по настоянию издателя. Он сразу вошел в лонг-лист литературного российского конкурса «Книготерапия». Меня это очень вдохновило, и я вспомнила: у меня еще лежит роман написанный. Я достала свой роман «Когда трещит лед». Он как раз на эту тему – о людях, которые считают себя успешными, думают, что у них все хорошо. Но вот такой один щелк, одна встреча, и они понимают, что живут не своими мечтами. Они реализовывают чужие мечты, а когда-то у них были свои, и они начинают путь к себе.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Книга тоже какую-то награду получила?

Алеся Кузнецова:

Еще нет. Это художественный роман, но он отражает эти проблемы в том числе.